Erdoğan-Mehmet Şimşek görüşmesi sonrası çarpıcı kulis: 'Randevuyu ayarlayan isimle görüştüm...'

Yayınlanma: 30.05.2023 - 10:53

Güncelleme: 30.05.2023 - 11:36

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur oylamasında gayri resmi sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Mart sonunda AKP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede "aktif siyasete girmeyi düşünmediğini" söyleyen eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Erdoğan'la tekrar bir araya geldiği öne sürüldü.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Reuters Haber Ajansı, Erdoğan'ın eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek pazartesi günü görüştüğünü aktardı. Konuya yakın olduğu ifade edilen iki kaynak, ajansa görüşmenin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Kulisleri hareketlendiren görüşme sonrası "Mehmet Şimşek kabinede yer alır mı" sorusu yeniden gündeme geldi. Gazeteci Metehan Demir 'Mehmet Şimşek randevusunu ayarlayan isimle görüştüm' deyip kulis bilgilerini aktardı.

Demir, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz konusunda görüşleri belli, Mehmet Şimşek gelirse, kendi ekibi ile gelir, geldiğinde bilinen politikaları uygulaması bekleniyor ama bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarına ters" dedi.

"YA MEHMET ŞİMŞEK GERİ ADIM ATACAK..."

Demir, şöyle devam etti:

"Mehmet Şimşek ile Erdoğan'ın görüşmesini, randevuyu bizzat ayarlayan isimle görüştüm. Şimşek'in gelmesi meselesinde sadece görüşelim demiş, yani Mehmet Şimşek'i ikna etmek gibi bir durum söz konusu değil. Çok iddialı haberler yazılıyor ama elimdeki parametreler bu süreci doğrulamıyor.

Ya Mehmet Şimşek geri adım atacak, siz ne derseniz uygulayacağız diyecek ya da Cumhurbaşkanı bu durumu kabul edecek. Ama şu bir gerçek, bu işin bir an evvel netleşmesi lazım. Piyasalar çok tatsız. Dün geceyi bilmemekle birlikte Mehmet Şimşek, bu durumun olmayacağını söylemişti."