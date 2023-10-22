Hatay Barosu'ndan Netanyahu için suç duyurusu

İsrail-Filistin savaşında İsrail ordusunun sivilleri hedef alması tepki çekerken Hatay Barosu, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 22.10.2023 - 03:00
Hatay Barosu'ndan Netanyahu için suç duyurusu
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Yaşananlara tepki gösteren kurumlardan olan Hatay Barosu, İsrail Devleti Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında “Soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçları, adam öldürme, yaralama, işkence” suçlarını işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulundu. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrası Cumhuriyet’e konuşan Hatay Barosu Başkanı Avukat H. Cihat Açıkalın, “Barolar aynı zamanda insan haklarını koruyup geliştirmekle mükellef kurumlardır, bunun gereğini yapıyoruz” dedi. 

(H. Cihat Açıkalın)

‘SOYKIRIMA VARAN ŞİDDET’

Yaşanan dramın aynı zamanda bir insan hakları ihlali, en temel haklardan olan yaşam hakkını ihlal ve bu kapsamda soykırıma varan şiddet eylemi olduğuna değinen Açıkalın, “Tepkimizin sözde kalmaması için somut adım atmak istedik” dedi.

Baroların aynı zamanda insan haklarını koruyup geliştirmek ile mükellef kurumlar olduğunun altını çizen Açıkalın, “Dolayısıyla bu suçun karşısında yine hukukçu kimliğimizle kanundan kaynaklı sorumluluğumuzu yerine getirdik” ifadelerini kullandı. 


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