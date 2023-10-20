Muş'ta Netanyahu ve Biden'ın maketleri ateşe verildi

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla, Muş’ta düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketleri yakıldı.

DHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 17:37
Muş'ta Netanyahu ve Biden'ın maketleri ateşe verildi
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Muş’ta, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin’e destek amacıyla, 'Büyük Mescid-i Aksa Buluşması' adıyla gösteri düzenlendi.

Muş Belediyesi Meydanı’nda cuma namazı sonrasında bir araya gelen vatandaşlar, Filistin’e destek sloganlar attı.

İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde saldırıları kınayan dövizler taşıdı.

ATEŞE VERİLDİ

Belediye Başkanı Feyat Asya’nın da katıldığı eylemde, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun maketi ile İsrail’in bayrağı ateşe verildi.

Sloganlar eşliğinde Filistin’e destek, İsrail’e ise tepki sloganları atan göstericiler, daha sonrasında İstasyon Caddesi’nde yürüyüş yaparak, eylemi sonlandırdı.


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