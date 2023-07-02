Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Hatay'ın bölünmesine karşı çıkarız
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhur İttifakı’nın İskenderun’un il statüsüne alınması önerisine tepki gösterdi. Savaş, “Hatay Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kalesidir. Bölünmesine karşı çıkarız” diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde grup konuşmasında yaptığı “100 il, 1000 ilçe” sözlerinin yankıları devam ediyor. İktidarın yanlış sığınmacı politikası nedeniyle demografik risk altındaki Hatay’da Suriyeli nüfusu arttı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş,İskenderun’un il olma ihtimali hakkında açıklamalar yaptı. Savaş, “Hatay’ın önemi ortadadır. Hatay, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kalesidir. Eğer milli bir dava ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütünlüğünü ilgilendiren bir hadise varsa biz Hatay’ın bölünmesine karşı çıkarız” diye konuştu.
Devlet Bahçeli’nin “100 il 1000 ilçe” sözlerine de yanıt veren Savaş, “Türkiye’ye önce bağımsız olmak yakışır, bütün olmak yakışır. Sonra ekonomik olarak müreffeh, zengin bir ülke olması yakışır” ifadesini kullandı.
"TÜRK NÜFUSU GERİDE"
Hatay’da deprem sonrası
nüfusun üçte birinin şehir dışında
olduğunu hatırlatan Savaş, Suriyeli
nüfusu ile Hataylıların nüfusunun
neredeyse kafa kafaya geldiğini,
mevcut doğurganlık oranlarıyla
on yılda zaten nüfus olarak geride
kalınacağının altını çizdi.
Başkan Savaş, şunları söyledi:
“Şimdi siz Hatay’ı Antakya ve
İskenderun olarak ikiye bölerseniz
biri ekonomik biri de demografik
yapının değişmesi olmak üzere iki
handikap oluşur. Vergilerin yüzde
75-80’i İskenderun’dan veriliyor.
Ekonomik uçurum çok fazla
olacak. Hem ekonomik olarak bir
tarafı çok aşağı çekiyorsunuz hem
de Hatay’ın demografik yapısının
Hataylılar aleyhine gelişmesine
neden oluyorsunuz. Bunun ikisi
de çok büyük tehlike arz ediyor.
Şehitlerimizin bizim üzerimizdeki
hakkı çok büyüktür. Kimler
bilmeyerek veya bilerek Hatay’ı
bölmeye kalkıyorsa, geçmişteki
şehitlerimizin bizim üzerimizdeki
hakkını inkâr ediyor ve gelecek
nesillerimizi tehlikeye atıyor
demektir.”
VALİYE GÖRE NÜFUSUN YÜZDE 18’İ SURİYELİ
Hatay Valisi Rahmi Doğan
geçtiğimiz günlerde “Fiilen Hatay’da
yaşayan Suriyeli sayısı 370 bin 260.
Bu da Hatay nüfusunun yaklaşık
yüzde 18’i” açıklamasını yaptı. Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü
Savaş ise resmi olmayan rakamlara
göre sayının çok dafa fazla
olduğunu söyledi. Savaş, “Sadece
Reyhanlı’da en son açıklanan Türk
nüfusu 98 bin 500, Suriyeli nüfus ise
131 bin civarında” dedi.
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