Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Hatay'ın bölünmesine karşı çıkarız

Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 03:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde grup konuşmasında yaptığı “100 il, 1000 ilçe” sözlerinin yankıları devam ediyor. İktidarın yanlış sığınmacı politikası nedeniyle demografik risk altındaki Hatay’da Suriyeli nüfusu arttı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş,İskenderun’un il olma ihtimali hakkında açıklamalar yaptı. Savaş, “Hatay’ın önemi ortadadır. Hatay, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kalesidir. Eğer milli bir dava ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütünlüğünü ilgilendiren bir hadise varsa biz Hatay’ın bölünmesine karşı çıkarız” diye konuştu.

Devlet Bahçeli’nin “100 il 1000 ilçe” sözlerine de yanıt veren Savaş, “Türkiye’ye önce bağımsız olmak yakışır, bütün olmak yakışır. Sonra ekonomik olarak müreffeh, zengin bir ülke olması yakışır” ifadesini kullandı.

"TÜRK NÜFUSU GERİDE"



Hatay’da deprem sonrası nüfusun üçte birinin şehir dışında olduğunu hatırlatan Savaş, Suriyeli nüfusu ile Hataylıların nüfusunun neredeyse kafa kafaya geldiğini, mevcut doğurganlık oranlarıyla on yılda zaten nüfus olarak geride kalınacağının altını çizdi.



Başkan Savaş, şunları söyledi:

“Şimdi siz Hatay’ı Antakya ve İskenderun olarak ikiye bölerseniz biri ekonomik biri de demografik yapının değişmesi olmak üzere iki handikap oluşur. Vergilerin yüzde 75-80’i İskenderun’dan veriliyor. Ekonomik uçurum çok fazla olacak. Hem ekonomik olarak bir tarafı çok aşağı çekiyorsunuz hem de Hatay’ın demografik yapısının Hataylılar aleyhine gelişmesine neden oluyorsunuz. Bunun ikisi de çok büyük tehlike arz ediyor. Şehitlerimizin bizim üzerimizdeki hakkı çok büyüktür. Kimler bilmeyerek veya bilerek Hatay’ı bölmeye kalkıyorsa, geçmişteki şehitlerimizin bizim üzerimizdeki hakkını inkâr ediyor ve gelecek nesillerimizi tehlikeye atıyor demektir.”



VALİYE GÖRE NÜFUSUN YÜZDE 18’İ SURİYELİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan geçtiğimiz günlerde “Fiilen Hatay’da yaşayan Suriyeli sayısı 370 bin 260. Bu da Hatay nüfusunun yaklaşık yüzde 18’i” açıklamasını yaptı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise resmi olmayan rakamlara göre sayının çok dafa fazla olduğunu söyledi. Savaş, “Sadece Reyhanlı’da en son açıklanan Türk nüfusu 98 bin 500, Suriyeli nüfus ise 131 bin civarında” dedi.

