Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Savaş: Önümüzdeki dönem Suriyeli belediye başkanı görülür

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:12

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 13:12

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, kentteki Suriyeli nüfus yoğunluğunun seçimler açısından oluşturabileceği sorunları dikkat çeken ifadelerle dile getirdi.

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Savaş, " Hatay’da 450 binin çok üzerinde sığınmacı olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem Suriyeli belediye başkanı da görülür. Önlem alınmazsa bu olur" dedi.

Savaş, şöyle konuştu:

“Suriyeliler Hatay’da 1556 civarında şirket kurdular. Bunun dışında 2019 seçimlerinde 13 bin Suriyeli oy kullanmıştı. 2 ay önce baktığımızda oy kullanabilecek Suriyeli sayısı 24 bin civarında olduğunu gördük. Sayın İçişleri Bakanımızın vermiş olduğu sayı 120 bin civarındaydı. Bunun beşte biri Hatay’da oy kullanacak ve muhtemelen seçime kadar da bu 30 bini bulacak. 30 bin az oy değil, biz ilk Sadullah beyle seçimde mücadele ederken 4 bin 900 oyla, sonraki seçimde 110 bin oyla kazandık. 4bin 900 oya baktığınızda büyük bir rakam değil, Oy kullanacak 30 bin kişi kimseyi tanımıyor, sadece iktidarı tanıyor. İktidar bizi getirdi onlara oy kullanırız gibi düşünceleri var. Bu nedenle rekabet konusunda bir tarafa avantaj, bir tarafa dezavantaj sağlıyor. Biz dezavantajlı konuma düşüyoruz. İktidar rakam verdiğim zaman beni mahkemeye veriyor ancak Hatay’da şu anda 450 bin civarında sığınmacı olduğu konuşuluyor. Biz belediye başkanları eğer tecrübeliyse verilen suya, atık suya ve çıkarılan çöpe bakarak sayıyı buluruz. Bunlara baktığımızda Hatay’da 450 binin çok üzerinde sığınmacı olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem Suriyeli belediye başkanı da görülür. Önlem alınmazsa bu olur. Eskiden topla tüfekle yapılan savaşların şimdi ekonomik savaşlar, demografik yapının değiştirilmesi ile süren savaşlar ve vesayet savaşları olarak değiştiğini görüyoruz."

"KILIÇDAROĞLU ADAY DEĞİLSE BENİ YAZSINLAR"

Lütfü Savaş, altılı masanın göstereceği ortak adayla ilgili tartışmalar üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı:

Daha önce Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına adaysa yanındayız, değilse adaylık listesinde deftere beni de yazarlarsa mutlu olurum dedim. Çünkü her 40 yaşını geçmiş üniversite mezunu insanın buraya aday olmaya hakkı var. Benim de birikimlerimin değerlendirilmesini isterim. Tıp doçentiyim, daha önce Başkent Üniversitesi’nde bölüm kurdum, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulduğunda en önemli işlerin başındaydım, daha sonra rektör başdanışmanlığı yaptım. Ondan sonra il belediye başkanlığı yaptım sonrasında Hatay Büyükşehir’i kurdum ve 2 dönemdir de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorum. Birçok güzel hizmetler yaptık Hatay’a. Yeterli olgunluğa eriştiğimi ve Türkiye’nin yeni süreci içerisinde bu organizasyonu yapacaklardan birisi olduğumu düşünüyorum. Kemal bey çıkarsa yanındayız ama 6 genel başkanımızın vereceği kararla her şey neticelenecek.





