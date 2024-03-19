Hatay’da bir partinin adayının çekilerek Lütfü Savaş'a destek vereceği açıklandı

Yayınlanma: 19.03.2024 - 21:20

Güncelleme: 19.03.2024 - 21:20

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından birinin yarıştan çekileceğine dair bir duyuru yaptı. Açıklamada, çekilecek adayın Lütfü Savaş'a destek vereceği bildirildi.

Söz konusu adayın yarın (20 Mart Çarşamba) basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Belediyenin konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“SAVAŞ’A DESTEK AÇIKLAMASINDA BULUNACAKTIR”

“Bir siyasi partinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı adaylıktan çekilerek, HBB Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'a destek açıklamasında bulunacaktır.

Sayın HBB Başkanı Lütfü Savaş, konu ile ilgili olarak 20 Mart Çarşamba günü (yarın) Saat 09:30'da Basın Toplantısı düzenleyecektir.

Basın toplantısı, HBB Meclisi toplantı salonunda (Expo) siyasi parti yöneticilerinin de katılımıyla yapılacaktır.”



