Lütfü Savaş 'Gökhan Zan' iddialarına yanıt verdi: 'Köşeye sıkışmış'

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:33

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:37

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş, HaberTürk yazarı Negehan Alçı'nın sorularını yanıtladı. Savaş, Türkiye İşçi Partisi'nin Gökhan Zan'ı adaylıktan çekmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ortaya çıkan ses kaydı iddiaları ile ilgili soruya Lütfü Savaş, bu süreçte Gökhan Zan ile hiçbir irtibatının olmadığını vurgulayarak, "Benim bu iddialarla hiç ilgim yok. Sahadayız, çalışıyoruz, seçimi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gökhan Zan neden böyle bir şey yapsın?" sorusuna ise Savaş, "Köşeye sıkışmış başka ne yapacak?" diyerek bu süreçte iddiaların bir süredir kentte ağızdan ağıza dolaştığını ekledi.

Son olarak Samandağ'da CHP adayının TİP lehine çekileceği iddiasına ise Lütfü Savaş, "Külliyen yalan, sahada çalışmaya devam ediyoruz, herhangi bir çekilme söz konusu değil" şeklinde konuştu.

AKP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Alçı yazısının devamında söz konusu ses kaydında ismi geçen AKP'lilerle ilgili de seçim işlerinden sorumlu Ali İhsan Yavuz’la konuştuğunu aktardı:

"Yavuz öncelikle şunları söyledi: “Nagehan Hanım biz Hatay’da açık ara öndeyiz. Kimsenin çekilip çekilmemesi ile ilgilenmeyiz. Bakın yaptırdığımız anketlerde bunu açıkça görüyoruz. Burada bize atılmaya çalışılan bir çamur var. Adem Yeşildal’ı iyi tanırım, sözüne çok güvenirim, kendisiyle konuştum…” deyip Yeşildal ile konuşmasını aktardı.

Bu sabah (Salı) ilk iş hem Yeşildal hem de Mehmet Öntürk savcılıkta suç duyurusunda bulunacaklarmış. Dün bu gelişme önlerine 16.20’de gelmiş o nedenle ertesi güne bırakmak durumunda kalmışlar"

NE OLMUŞTU?

Türkiye İşçi Partisi, Hatay adayı Gökhan Zan'ı, "Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır" ifadelerini kullanarak adaylıktan çektiğini açıklamıştı.

Gökhan Zan ise "Adayım, çekilmiyorum. Gücümü gördüler. O nedenle böyle bir plan yapıldı” ifadelerini kullanmıştı.