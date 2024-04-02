Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz sürüyor... Lütfü Savaş seçime itiraz edecek!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:12
Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz sürüyor... Lütfü Savaş seçime itiraz edecek!
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlamıştı. Başkan Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacağını açıkladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Hatay'da AKP'nin adayı Mehmet Öntürk 3 bin 361 oy farkı ile seçimi Lütfü Savaş'tan önce bitirmişti. Sayım sürecinde iki aday sık sık el değiştirmişti.

"GASP ETTİRMEYECEĞİZ"

Savaş, söz konusu açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, Hatay halkının seçim iradesini kesinlikle gasp ettirmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Seçim sonuçlarına ilişkin itirazımızı, 2 Nisan saat 10.00'da Antakya İlçe Seçim Kuruluna, daha sonra diğer ilçe seçim kurullarına yapacağız. Hukukçularımız dün geceden itibaren, seçimlere ilişkin ıslak imzalar, oy sayım cetvelleri, oy sonuç tutanakları ile YSK verilerine dair birçok konu üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hatay halkının sandık iradesi tam olarak tecelli edene kadar mücadelemiz sürecek. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız.

Tüm süreçte yanımızda olan Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Gökçe Göken ve Murat Bakan, milletvekillerimiz Nurhayat Ataca Kayış, Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara ile geçmiş dönem milletvekillerimiz Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir, İl Başkanımız Sayın Hakan Tiryaki ve parti örgütümüze, hemşehrilerime, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız. Bundan sonraki her aşamada sizleri bilgilendireceğiz. Saygı ve sevgilerimi sunarım" ifadelerini kullandı.


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