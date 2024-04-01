TİP desteğini geri çekmişti: Gökhan Zan Hatay'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:27

Güncelleme: 01.04.2024 - 10:27

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan yerel seçimler, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir heyecana sahne oldu. Seçmenler, belediye başkanlarından il genel meclisi üyelerine kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti.



Hatay'da da 5 yıl yönetecek büyükşehir belediye başkanı belli oldu. Hatay belediye başkanı yüzde 44,47 oy oranı ile AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Öntürk oldu.



Türkiye İşçi Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği ve sonra adaylıktan çektiği ancak "adaylığının kararlılıkla sürdüğünü" açıklayan Gökhan Zan'ın da aldığı oy belli oldu.

Gökhan Zan resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 2.02 oy aldı. Zan, Hatay belediye başkanlık yarışında dördüncü sırayı aldı.