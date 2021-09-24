Hayrettin Karaman, WhatsApp'tan devam ediyor: İktidara zarar verecekse doğruları söylemek caiz değildir
Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman, iddiaya göre "İktidara zarar verecekse haksızlık ve yanlışlardan şikayetle doğruları söylemek caizdir diyemem" fetvasını WhatsApp grupları üzerinden sürdürüyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde Basın Sözcülüğü görevinde bulunan Akif Beki, Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın Erdoğan'a ve iktidara yönelik eleştirilere karşı 2019 yerel seçimleri öncesi çıkardığı "fetva"sını son dönemde yeniden hatırlattığını yazdı.
Beki, Karar gazetesindeki köşesinde konuyla ilgili dün kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanı giderken söyledi, Amerika dönüşü bizzat ilgilenmek suretiyle marketlerdeki fahiş fiyat zulmünün üstüne üstüne gidecek. Bu, zulmün mağduru millet de dişini sıkıp adaletin bize getirilmesini bekliyor demek değil mi? Yönetenler beklentinin farkında, yardımcı medyaları da bunu biliyor ama önceliği dünyaya veriyorlar ne hikmetse, ülkelerinden başlamıyorlar. İlahiyatçı Hayrettin Karaman Hoca da ‘yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edip adaleti tesise önce bizden başlasanız’ diye iktidarı uyarmak yerine cemaati uyarıyor”
Beki, Karaman ve 'fetva'sına ilişkin şöyle dedi:
“Cemaate hayrı zaten yok da… Böyle savunmak iktidara da iyilik değil, yanlışta ısrara teşvik ediyor. Tersini yapsa belki iktidar yanlışlarını düzeltecek, homurdanmayı ve şikayeti kesmesi için cemaati uyarmasına da gerek kalmayacak. Herkes kazanacak. Din de haksızlığa alet edilmeyecek. Fakat Hoca, şu tarz uyarılarını kah Yeni Şafak kah WhatsApp gruplarından sürdürüyor: “Bu iktidardan pek çok beklentiniz gerçekleşti, camiayı hayretle izliyorum, bak demedi demeyin, sonra Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz, iktidara zarar verecekse haksızlık ve yanlışlardan şikayetle doğruları söylemek caizdir diyemem.”
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