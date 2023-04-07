Hazine ve Maliye Bakanlığı uluslararası piyasalarda yüksek faizle borçlanmaya gitti, Ekonomist Duran Bülbül konuya ilişkin Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 6 Nisan'da yayımladığı basın duyurusunda, uluslararası piyasalarda yüksek faizle borçlanmaya gidilmesi dikkat çekti. Konuya ilişkin Ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 6 Nisan'da yayımladığı basın duyurusunda, söz konusu tahvile ilişkin, "13 Temmuz 2030 vadeli yeşil tahvilin, kupon oranı %9,125 olarak gerçekleşmiştir. Bu tahvil aracılığıyla 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 7,5 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Hazine, uluslararası piyasalardan ocak, mart ve nisan ayında tahvil satarak 7, 5 milyar dolar borçlandı. Faiz ise %9,75 oranında. Uluslarası piyasalarda yaklaşık %2,5 faizle borçlanma yapılıyor. Hazine'nin borçlanması bu orandan yaklaşık dört kat fazla.
HAZİNE DÖRT KAT FAZLA FAİZLE BORÇLANDI
Konuya ilişkin Ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül uyarılarda bulundu. Bülbül, "Uluslararası sermaye piyasalarından borçlanmak demek. Yani devlet uluslararası piyasalara tahvil ihracıyla dış borç temin ediyor. Devletin dış borç miktarı 7.5 milyar dolar artıyor ve yüksek faiz oranlı, %9,75 ile borçlanılıyor. Ayrıca dövizi baskılamak için yüksek maliyetli ve dövize endeksli bir borçlanma" dedi.
"AYLIK BORÇLANMALAR YERİNİ GÜNLÜK BORÇLANMALARA BIRAKACAK"
Borçların sürdürülebilirliği konusunda ciddi krizler yaşanılabileceğinin altını çizen Bülbül, "Kur arttıkça TL cinsinden maliyet çok artacak. Ülkemiz önümüzdeki günlerde borçların sürdürülebilirliği konusunda ciddi krizler yaşayacak. Aylık borçlanmalar yerini günlük borçlanmalara bırakacak. Bu da borçların çevirilememesi krizini getirecek" ifadelerini kullandı.
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