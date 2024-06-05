Haziranda çalışmaları hızlandıracak CHP’de eski vekil ve PM üyelerinden görüş istendi

Yayınlanma: 05.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.06.2024 - 04:00

CHP kurmayları, partinin 4 Eylül’de yapmayı hedeflediği tüzük kurultayı için eski milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinden 15 Haziran’a kadar görüş alacaklarını, sonrasında tüzük çalışmalarının hızlanacağını belirtti. Yerel seçim sürecinde parti aleyhine çalışan parti üyeleriyle ilgili disiplin incelemelerinin devam ettiği aktarıldı. Bu kapsamda iletilen şikâyetleri 613’e düşürdüklerini belirten kurmaylar, “Bunların arasında milletvekili gibi isimler yok. Çoğunlukla parti üyesi, ilçe yöneticisi, il yönetiminde yer alan kişiler var. Yerel seçim döneminde partinin kaybetmesi için çalıştılarsa ve bunu da kanıtlayan deliller varsa ona göre işlem yapılacak” dedi.

CHP MYK, önceki gün Özgür Özel başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı. Toplantıda DEM Partili Hâkkari Belediyesi’ne kayyum atanması, devam eden ekonomik sıkıntılar, partinin tüzük çalışmaları, yerel seçimlerden sonra CHP’nin başlattığı mitinglerin yansımaları ve yerel seçim sürecinde parti aleyhine çalışan üyelerle ilgili genel merkeze gelen şikâyetler değerlendirildi.

GEÇİM MİTİNGİ

İstanbul’da atanmayan öğretmenlerle başlayan ve Ankara’da emekliler, Rize’de çay üreticileriyle devam eden mitinglerin sahada olumlu karşılıklar bulduğunu söyleyen parti kurmayları; ay sonunda da Kocaeli’de geçim sıkıntısına dikkat çeken geniş kapsamlı bir miting yapmak istediklerini belirtti. Partililer, “Çünkü geçim sıkıntısı da artık kimseyi dışarıda bırakmıyor. Artık insanlar gerçekten birincil temel ihtiyaçlarını; beslenmeyi, barınmayı, yaşamlarını sürdürebilmeyi düşünüyor” bilgisini paylaştı.

ÖZKAYA’YA ZİYARET

Ayrıca CHP lideri Özel’in bu hafta içerisinde yeni seçilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Özel’in Yargıtay’a da gidebileceğini söyleyen partililer, “Genel başkan görüşmelerde hukuka, anayasaya, yasalara uyulması konusundaki hassasiyetini iletir. Ülke öyle bir noktadaki artık ilk beklenti mevcut yasalara uyulması. Bu ziyaretler de o çerçevede yapılır” dedi.