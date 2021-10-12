HDP binasına saldıran Onur Gencer, “Arka Sokaklar”dan silah beğenmiş!
HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer hakkında hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre Gencer, ‘Arka Sokaklar’ isimli dizide kullanılan bir silahı beğendiği şeklinde arkadaşı ile konuştu.
HDP İzmir İl Başkanlığı binasına girerek parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer hakkındaki soruşturma tamamlandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ilginç detaylar da yer aldı. Gencer’in daha önce 3 kez bindiği ticari taksinin şoförü olan A.B., sohbet esnasında ne iş yaptığını sorması üzerine Onur Gencer’in “Sinovac aşısının Türkiye disbritörlüğünü yapıyorum” şeklinde yanıt verdiğini söyledi.
‘ARKA SOKAKLAR’DAN SİLAH BEĞENMİŞ
Cinayetten önceki süreçte Gencer’in arkadaşlarıyla sürekli silahlar hakkında konuştuğu da yer aldı. Onur Gencer’in, İ.A. isimli arkadaşıyla mesajlaşmalarında hangi tabancanın eline daha güzel oturacağını konuştuğu, ‘Arka Sokaklar’ isimli dizide yer alan ve Şevket Çoruh’un canlandırdığı ‘Komiser Mesut’ karakterinin dizide kullandığı tabanca modelini beğendiğini belirten mesajlaşmaları da iddianamede yer aldı.
BİR SEFERDE 450 MERMİ ATMIŞ
Onur Gencer’in sürekli gittiği silah poligonunda görevli olan A.T. ise Gencer’in farklı zamanlarda poligona geldiğini ifade ederek, bir seferde 450 mermi atarak 2 bin 250 TL ödeme yaptığını söyledi. A.T., Gencer’in farklı zamanlarda poligona gelerek toplamda yaklaşık 5 bin TL’den fazla ödeme yaptığını da belirtti.
FETÖ ŞÜPHELİSİNİ “İMAM” DİYE KAYDETMİŞ
Onur Gencer’in olay sonrası el konulan cep telefonunda ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında soruşturma yürütülen kişilerin numaralarının kayıtlı olduğu tespit edildi. Gencer’in telefonunda Ş.K. ve H.B. isimli FETÖ şüphelilerinin yanı sıra Y.K. isimli FETÖ şüphelisini de “İmam” olarak rehbere kaydettiği belirlendi.
VÜCUDUNA 7 MERMİ İSABET ETMİŞ
Deniz Poyraz’ın vücuduna toplam 7 adet mermi isabet ettiği de belirtilen iddianamede, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside mermilerden 1 tanesinin Deniz Poyraz’ın kafasında, 4 tanesinin sol bacağına, 2 tanesinin ise sağ bacağına isabet ettiğinin belirlendiği yer aldı.
ÜZERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Olayın ardından polis tarafından yakalanan Onur Gencer’in üzerinden, çantasından ve evinden çıkanlar da iddianamede yer aldı. Gencer’in üzerinden, çantasından ve evinden 2 adet çakı bıçağı, cinayeti işlediği 9 mm çapında Amerikan yapımı Ruger marka tabanca, tabancaya ait şarjör, 3 farklı cep telefonu, fotoğraf makinesi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 2 adet farklı operatörlere ait sim kart, 1 adet av tüfeği ve 2 adet boş şarjör ile 50 adet av fişeği ele geçirildi.
Gencer’in üzerinde ele geçirilen tabancanın şarjörünün boş olduğu, tüm mermileri ateşlediği ifade edildi.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin sonuç bölümünde sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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