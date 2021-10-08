CHP ve İYİ Partili kurmaylardan ‘HDP gizli ortak’ değerlendirmesi
CHP ve İYİ Partili kurmaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “HDP, Akşener’i veto etti’’ sözlerini “Millet İttifakı’nı çatlatma çabası’’ olarak değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Millet İttifakı’nın gizli ortağı” olarak nitelediği HDP’nin, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i veto ettiğini” söyledi. CHP ve İYİ Partili kurmaylar, Erdoğan’ın ifadelerinin “kaybeden bir liderin hezeyanı”, “Millet İttifakı’nı çatlatma çabası” olduğunu kaydetti. “Bu girişimler ittifakı daha da kenetliyor” değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine ilişkin “Bu çıkışın tabanda hiçbir karşılığı bulunmuyor. Tayyip Erdoğan korku ve hezeyan içerisinde. Çünkü ittifak her gün güçleniyor. HDP ‘seçime ayrı gireceğini, hiçbir ittifakın içerisinde yer almayacağını’ resmi olarak açıkladı. Bu polemiklerin amacı ‘Acaba Millet İttifakında bir çatlak yaratabilir miyim’? Açık ve net. Yaratamazsınız” dedi. “Çatlatma girişimlerinin Millet İttifakı’nı daha da güçlendirip kenetlediğine” dikkat çeken Erkek, “Çünkü Millet İttifakı Türkiye ve demokrasi için ittifak yapıyor. Bizim genel başkanlarımızın Erdoğan gibi şahsi amaçları yok. İstanbul seçimini kazanabilmek uğruna kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ı TRT ekranlarına çıkartan zihniyet, bugün bu mesnetsiz ifadelerle zavallı ve gülünç duruma düşüyor” diye konuştu.
İYİ Parti kaynakları da Erdoğan’ın sözlerinin partide “tebessümle karşılandığını” belirtti. HDP’nin hiçbir zaman “Millet İttifakı bileşeni içinde yer almadığını ancak bir muhalefet partisi olarak TBMM’de olduğunu” kaydeden parti yönetimi, “Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan, çözüm sürecinde HDP ile yaptığı ittifakı, o dönem valilelere verilen talimatları, ‘Megri Megri’ diye söylenen türküleri unutmuş, şimdi Akşener’in ‘cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa talibim’ ve ‘2023’te Millet İttifakı’nın adayı kazanacak’ sözlerinden ‘İYİ Parti’yi HDP ile yan yana getirmeye çalışıyor. Sayın Erdoğan’ın bu sözleri, sahada kaybettiğini gören bir liderin hezeyanlarının yansımasından başka şey değil” tepkisini gösterdi.
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