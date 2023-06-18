Yayınlanma: 18.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 03:00

“HDP fikriyatına karşı olanların parti ile taban arasında zıtlık çıkarmaya çalıştığını” kaydeden parti kaynakları, partinin tabanı olarak nitelendirilen Kürtler ile parti arasında sorun olmadığını kaydediyor.

“Kürt sorununun çözümünde HDP’nin olduğunu” vurgulayan kaynaklar, “Ancak bu sorunun çözümüyle tüm sorunlar çözülmez. Türkiye’nin demokratikleşmesi başta olmak üzere tüm sorunlarla da ilgileniyoruz. HDP bir bölgeye sıkıştırılamaz. Çizgilerimiz var” ifadelerini kullanıyor. Özellikle iktidara yakın kaynakların ise parti ile taban arasında sorun yaratmaya çalıştığı da görüşler arasında.

TİP ELEŞTİRİSİ

Parti yöneticileri, “Tabanımızın HDP fikriyatı, üçüncü yol arayışı ve ittifaklarla ilgili sorunu yok. Ancak ittifaktaki partilere yönelik eleştiriler” var diyerek TİP’in ayrı liste çıkarmasına işaret ediyor. TİP’in kararı ile HDP’nin yalnızca “Kürt partisi gibi bir algıya yönlendirildiği” belirtiliyor.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesine yönelik eleştirisine ilişkin ise “Partimizde görev yapmış kişilerin eleştirilerini eleştirmeyiz. Onları değerlendirir ve ona göre yol çizeriz” değerlendirmesi yapılıyor.