HDP, özeleştiri sürecinin ilk kısmını tamamladı: 'İktidar, kelle almaya çalışıyor'

Kurultay sürecini başlatan HDP, görüşmelerin merkezi kurullar ve bileşenlerden oluşan ilk kısmını tamamladı. İkinci kısım kapsamında, 17-27 Haziran arasında, 8 bölgede toplantıların gerçekleştirileceği ve tabanın dinlenileceği öğrenildi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 16.06.2023 - 03:00
HDP, özeleştiri sürecinin ilk kısmını tamamladı: 'İktidar, kelle almaya çalışıyor'
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HDP ve Yeşil Sol, 14 Mayıs’ı “başarısızlık” olarak nitelendirerek kurultay sürecini başlattı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, aday olmayacaklarını açıkladı.

HDP, görüşmelerin merkezi kurullar ve bileşenlerden oluşan ilk kısmını tamamladı. İkinci kısım için 17-27 Haziran’da, 8 bölgede toplantıların gerçekleştirileceği ve tabanın dinlenileceği öğrenildi.

İktidarın, seçimleri “tam bir yenilgi” gibi göstererek “kelle almaya çalıştığını” savunan kaynaklar, “Kadrolarda büyük yenilenme olacak ancak örgütsel hafızasızlık yaratacak saldırıya izin vermeyeceğiz” derken “HDP’yi sadece Kürt partisine çekmeye çalışan yaklaşımların farkındayız, bunu boşa çıkaracağız” değerlendirmesinde bulunuyor.

“Temsil siyasetine endeksli yaklaşımı reddediyoruz” diyerek partinin kuruluş ilkelerine işaret eden kaynaklar, “Kürtler HDP’ye kırgın değil ama eleştirileri var” diyor. Kaynaklar, “Demokratikleşmeyi savunan, kadını, emeği merkeze alan yürüyüşü sağlamlaştıracaklarını” vurguluyor. 


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