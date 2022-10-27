HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun tutuklandı
Adıyaman’da, dün gözaltına alınan HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, dün gözaltına alındı. Uzun, bugün adliyeye sevk edildi.
HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, nöbetçi hakimlikçe; "Terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı
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