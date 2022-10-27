HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun tutuklandı

Adıyaman’da, dün gözaltına alınan HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
27 Ekim 2022 Perşembe, 18:27
HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun tutuklandı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, dün gözaltına alındı. Uzun, bugün adliyeye sevk edildi. 

HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, nöbetçi hakimlikçe; "Terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı


HDP adıyaman

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