HDP Grup Başkanvekili Beştaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

24 Ekim 2022 Pazartesi, 14:40

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin yaklaşan seçimler öncesinde yeniden iktidar olma şansını artırmak adına yeni yasa tekliflerini Meclisin gündemine taşıdığını belirten Beştaş, bu yasa tekliflerinin "oy almak istedikleri kesimlere yalancı bahar yaşatma" gibi bir arka planının olduğunu iddia etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandığını hatırlatan Beştaş, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulacağını söyledi.

Bu düzenlemenin Alevileri tamamen kontrol altına almaya çalışmaktan başka bir amaç gütmediğini savunan Beştaş, şöyle konuştu: "Bu düzenleme Alevileri folklorik unsurlara indirmeden başka hiçbir şey değildir. Düzenleme aynı zamanda cemevlerine adeta bir kayyum ataması niteliği de taşıyor. Alevilik inancında dede ve analar bile rızalık almadan posta oturamazken böyle tepeden inme yetkilerle donatılan bir yapının Alevilerde bir karşılığının olmayacağını söylüyoruz. AKP ve MHP'nin, Alevilerin sorunlarını sanki bir imar sorunu, sanki bir elektrik ve su faturası sorunu ve maaş gibi görerek Alevilik inancına büyük bir haksızlık ve hakaret ettiğini de söyleyebiliriz. Çözülmesi gereken temel problem Alevilerin eşit yurttaşlık talepleri ve cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesidir. Alevi sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması, Vergi Usul Kanunu ve 13 kanunda değişiklik yapan bir torbanın konusu değildir. Bu akademik uzmanların tartışması gereken bir konudur."

"DİYARBAKIRLILAR TANEYLE SAYILIYORDU"

Beştaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış törenine birçok ilden vatandaşın taşındığını öne sürerek, "Dün adeta Diyarbakır'da Diyarbakırlılar tane ile sayılabilecek nitelikteydi" ifadesini kullandı.

Diyarbakır Cezaevi'nin kapatılması kararının açıklanmasıyla Türkiye'de işkencenin bitmeyeceğini savunan Beştaş, "Kürtler yine cezaevinde ve yine işkence görüyorlar. Cumhuriyet tarihinin en sistematik ihlal dönemindeyiz ve Diyarbakırlıların bu laflara karnı tok. Hafıza yok edilerek hafızasızlaştırma üzerinden bir hafıza yaratılamaz. Yıllara yayılan bir 12 Eylül var, 12 Eylül zihniyeti var. Bunu en iyi Diyarbakırlılar bilir" diye konuştu.

"İSİM TARTIŞMAMIZ YOK"

Meral Danış Beştaş, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "Bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanadır." sözlerinin sorulması üzerine, HDP'nin isim düzeyinde bir tartışmasının olmadığını söyledi.

İttifak güçleri ile nasıl bir strateji ve nasıl bir aday profilinde buluşulacağını tartıştıklarını dile getiren Beştaş, "İttifakın adayını nasıl oluşturalım, profilini nasıl belirleyelim, tartışmasını yapıyoruz. Ahmet Bey, bunu söylemiş mi söylememiş mi onu bilmiyorum ama kişisel bir sohbette söylemiş olsa bile kendisi de şu an bizimle aynı fikirde. HDP şu anda cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ittifak güçleriyle konuşuyor. İsim düzeyinde bir bildirimimiz yok" dedi.