HDP Eş Genel Başkanı Buldan: AKP-MHP hükümetini tarihten çıkarmanın zamanı geldi

08 Mayıs 2022 Pazar, 16:51

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bursa İl Örgütü, 4'üncü İl Kongresi'ni HDP Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ın katılımıyla Osmangazi'de bir salonda düzenledi.

Burada kürsüye çıkan Buldan, gelecek seçimlere dönük mesajlar verdiği konuşmasında, ülkede söz ve karar sahibi olmak istediklerini belirterek “Güç iktidarda değil bizzat halkın kendisinde olsun istiyoruz. Buna göre de çözüm programımızı, mücadele ve direniş hattımız ve ittifak politikamızı buna göre ayarlıyoruz. Bu noktada oldukça önemli bir mücadelenin altına imzamızı koyduk, bu noktaya ilerliyoruz" dedi.

Buldan, "Bizim mücadelemiz eşit bir yaşamı, sosyal bir adaleti ama aynı zamanda gerçek bir adaleti sağlayana kadar devam edecektir. Biz bu ülkede kadınların da söz ve karar sahibi olması için, gençlerin söz ve karar sahibi olması için mücadele yürüten bir partiyiz. Bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"AKP-MHP'Yİ TARİHTEN ÇIKARMA ZAMANI"

Hiç kimsenin sefalet çekmediği, ülke kaynaklarının eşitçe dağıtıldığı bir Türkiye yaratmak istediklerini belirten Buldan, şunları söyledi:

"Geleceğimizde halklarımızın konuşacağı ve karar vereceği bir Türkiye yaratmak bizlerin elindedir. Biz bunu gerçekleştirirken elini tutmadığımız, yüreğine dokunmadığımız, kapısını çalmadığımız hiç kimseyi bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu ülke sefa sürenlerin değil, cefa çekenlerin ülkesi. Bu ülke mutlaka gelişip dönüştüğü ve mutlaka geleceğin yeniden yaratıldığı bir ülke haline gelene kadar da bu mücadelemiz devam edecek."

Bugünün Anneler Günü olduğunu anımsatan Buldan, "Artık annelerimizin tek bir damla dahi gözyaşı dökmemesi, evladımızın tırnağının taşa değmemesi için AKP-MHP hükümetini siyasi tarihten çıkarmanın zamanı geldi" derken "Ben de acılı bir anne olarak bu ülkede evlatlarını kaybeden, evlatlarına kavuşmak isteyen, evlat acısı çeken, yüreği evladına kavuşmakla yanan tüm annelerimizin, hiçbir ayrım yapmadan bu ülkenin bütün annelerinin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kongreye HDP il ve ilçe başkanları, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.