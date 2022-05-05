Üçüncü ittifak arayışındaki HDP’nin tavrı merak konusu oldu: Tutum belgesi vurgusu
Muhalefet cephesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili tartışmalar sürerken, parlamento seçimlerine yönelik “üçüncü ittifak” yolunda ilerleyen HDP de konuyu masaya yatırdı. Eylül 2021’de “tutum belgesini” açıklayan HDP, “çözümsüzlüğün başlıca kaynağı olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ve bu sistemi besleyen yapıları değiştirmek, yerine güçlü demokrasinin tesis edilmesini sağlamayı hedeflediklerini” vurgulamıştı.
Yedi siyasi parti ve oluşum olarak “Demokrasi İttifakı” çalışmaları yürüten HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik ise bütün muhalefet partileriyle belli bir zeminde müzakere etmek istediklerini vurgulayarak “Mutabakat oluşursa muhalefetin ortak aday fikrine açığız” mesajı vermişti.
DESTEKLEYECEK Mİ?
HDP kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik tartışmada da aynı tutumu vurguluyor. “Ortak aday” fikrine yönelik olarak da “tutum belgesi ve çağrı yapılan ilkelere” işaret edilirken “herhangi bir ismin parti kurullarında gündeme gelmediği ve henüz değerlendirme yapılmadığı” aktarılıyor.
“Tutum belgemizi açıkladık, ilkeler ortada” vurgusu yapan kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını resmen açıklamadığına da işaret ediyor. Adaylığını açıklaması durumunda kurullarda tartışılabileceğini kaydeden kaynaklar, “aday olan isimlerin ve adaylığını açıklarsa Kılıçdaroğlu’nun da tutum belgesine yönelik değerlendirmesinin önemli olacağının” altını çiziyor. HDP’li kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının desteklenme konusunun ise “adaylığın resmen açıklanması ve tutum belgesine yönelik yorum yapılması durumunda değerlendirileceğini” belirtiyor.
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