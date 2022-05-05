HDP Genel Merkezi önünde 'siyah çelenk' gerginliği: 6 gözaltı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen evlat nöbetindeki aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı.

Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden aileleri temsilen Diyarbakır'dan Ankara’ya gelen üç aile, HDP Genel Merkezi’nin önüne, üzerinde “Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz” ifadelerinin yer aldığı siyah bir çelenk bırakarak oturma eylemi yapmak istedi.

Aileler tarafından HDP'nin önüne konulmak istenen çelenge engel olmak isteyen ve aralarında HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın da olduğu HDP’liler ile aileler arasında gerginlik çıktı. Gerginliğe polis de müdahale etti. Yaşanan gerginliğin ardından HDP’liler Genel Merkez binasına döndü.

HDP: POLİS KORUMASI ALTINDA PROVOKASYON

Konuyla ilgili HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Polisin yönlendirmesiyle ve koruması altında partimizin önünde büyük bir provokasyona kalkışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. HDP’nin mücadelesi dün olduğu gibi bugün de hiç bir provokasyon ve engel tanımadan sürüyor, sürecektir. pic.twitter.com/BCJL8ALh2b — HDP (@HDPgenelmerkezi) May 5, 2022

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ, VİDEO PAYLAŞTI: “SENİ ÇİVİLERİM”

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, genel merkez binası önünde yaşananlarla ilgili bir video paylaştı. Beştaş, HDP Milletvekili Başaran’ın olay anında tehdit edildiğini belirterek şunları kaydetti: “Milletvekilimize ‘kes sesini, çivilerim seni valla…’ diyen zat kimdir? Bu zatı görevlendiren ve genel merkezimizin önüne gönderen kimdir?”

Milletvekilimize “kes sesini, çivilerim seni valla…” diyen zat kimdir?



Bu zatı görevlendiren ve genel merkezimizin önüne gönderen kimdir? pic.twitter.com/NYaNIh3jhS — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) May 5, 2022

İKİNCİ GERGİNLİK

HDP önünde yapılan basın açıklamasının ardından parti önünde ikinci kez gerginlik yaşandı. Polis, “HDP halktır, halk burada” sloganı atan partilere müdahale etti. Çıkan arbedede birçok HDP’li gözaltına alınırken polis, HDP binasının bulunduğu Büklüm Caddesi boyunca yolu kapattı. Olayla ilgili olarak 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.