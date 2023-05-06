HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan 'pazarlık' iddiasına tepki: Kara propagandaya başladılar

Yayınlanma: 06.05.2023 - 16:34

Güncelleme: 06.05.2023 - 16:46

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.

Yurttaşların, seçimlerde geleceğini belirleyeceğini belirten Buldan, seçimlerin ardından iktidarın değişeceğine inandığını ifade etti.

Kaybedeceğini görenlerin kara propaganda yapmaya başladığını dile getiren Buldan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destekleri sonrası iktidar bloğu tarafından dile getirilen "pazarlık" iddiaları karşısında da şunları dile getirdi:

"Bu iktidarı göndereceğiz Antalya’da da tabela partisi yapacağız. Şimdi kaybettiklerini, kaybedeceklerini gördüler ve anladılar. Kirli ve kara propagandaya başladılar, çünkü kaybediyorlar, kaybedecekler. Bin bir türlü iftirayı, yalanı, kara propagandayı ifade etmeye başladıklarını görüyoruz. Ne diyorlar HDP’nin Millet İttifakı’yla kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yaptığını iddia ediyorlar. Buradan açık konuşuyoruz: HDP hiç kimseyle, hiçbir zaman, hiçbir yerde kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yapmadı, yapmaz. Ne yaptıysak açık yaptık, şeffaf yaptık, kameralar karşısında söyledik. Kaybettiklerini gördükleri için bu tür propagandalara başladılar. Çünkü bir kez daha iftiralara başladılar. Buldukları slogan şu: 'Bizim biraz daha çalışmaya ve yola ihtiyacımız var' diyorlar, 'biraz daha zamana ihtiyacımız var, bize oy verin bir kez daha iktidara gelelim' diyorlar. Bir sloganlarında ‘Doğru Zaman Doğru Adam’ diyorlar. Biz de diyoruz ki, zaman doğru ama adam yanlış. Bu adam gidecek, AKP bitecek, Erdoğan gidecek."

Antalya'da partilerinden en az 2 milletvekilini meclise göndermek istediklerini söyleyen Buldan, bu seçimde yurttaşlardan güçlü bir destek beklediklerini vurguladı.