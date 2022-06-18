HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: HDP bu ülkede çözümün gücü olmaya kararlıdır
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 3 Temmuz'da yapılacak 5. büyük kongreye ilişkin "En coşkulu kongremiz olacaktır. Dosta düşmana, sevene sevmeyene, en güçlü mesajı sizlerin katılımı verecektir" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP bu ülkede çözümün gücü olmaya kararlıdır" dedi.
Sancar, Mardin'in Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresi'nde, Mardin'in çok kültürlü ve inançlı bir şehir olduğunu belirterek, Mardin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Halkların ve inançların eşit ve özgür bir şekilde bir arada yaşayabileceği demokratik cumhuriyeti ve kalıcı barışı Mardin'den alacakları ilhamla inşa edeceklerini kaydeden Sancar, "O nedenle başaracağız. O nedenle geleceği hep birlikte özgürlük ve eşitlik üzerine inşa edeceğiz. Bundan şüpheniz olmasın" diye konuştu.
HDP'nin Ankara'da 3 Temmuz'da yapılacak 5. büyük kongresine gideceğini belirten Sancar, şöyle devam etti:
"En coşkulu kongremiz olacaktır. Dosta düşmana, sevene sevmeyene, en güçlü mesajı sizlerin katılımı verecektir. Bundan şüphemiz yok. HDP bu ülkede çözümün gücü olmaya kararlıdır. HDP'nin demokratik cumhuriyet, eşit yurttaşlık, büyük barış hedefine, yürüyüşte nasıl kurucu gücü olduğunu ortaya çıkaran kongre olacaktır. Yeniden inşa, bu ülkeyi yeni bir başlangıca götüren kongre olacaktır. Buna bütün kalbimizle inanalım. Şimdiden bu coşkuyu sokak sokak, ev ev, mahalle mahalle, şehir şehir yaygınlaştıralım. 3 Temmuz'da Ankara'da o büyük coşkuda buluşacağız."
HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı kongrede, HDP Mardin İl Başkanlığı'na Mehmet Ali Yiğit seçildi.
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