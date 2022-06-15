Süleyman Soylu ile HDP arasında 'kaset' tartışması

15 Haziran 2022 Çarşamba, 20:12

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin Abdullah Öcalan'a görüş yasağını protesto için yaptığı Gemlik yürüyüşünün terör örgütü PKK'lı Duran Kalkan'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini; yine terör örgütü PKK yöneticilerinden Murat Karayılan'ın da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a bir kaset gönderdiği iddiasında bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise Soylu'yu iddiasını kanıtlamaya çağırarak "Söyleyeceğimiz şey çok net, buyursun açıklasın; ne varsa. Kaset mi var, belge mi var, buyursun açıklasın. Açıklamıyorsa suç işliyor. İki suç işliyor, bir suç delilini saklama, iki iftira suçu" sözleriyle tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında, HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağını protesto etmek için düzenlediği Gemlik yürüyüşü için Duran Kalkan'ın talimat verdiğini öne sürdü:

"Bundan bir ay önce Duran Kalkan bir talimat veriyor. Diyor ki Türkiye'nin her yerinden Apo'nun tecrit edildiğini protesto edebilmek için... Bir teröristin ne yapılması lazım? Bunun için 81 ilden Bursa Gemlik'e gideceksiniz ve burada bunu protesto edeceksiniz. Peki biz ne yaptık bu talimatı izledik. Tekirdağ merkezli bir operasyon yaptık. İstihbaratımız, terör birimlerimiz KCK tipi bir yapılanmayı tespit ettiler ve ciddi bir operasyon yaptılar. Bu operasyonda Gemlik yürüyüşündeki tüm kodları biz aldık. Türkiye'nin hiçbir yerinde adım attırılmadı. İstanbul Kadıköy'de milletvekilleri de Gemlik'e gitmek istiyordu."

HDP ve DBP'li millevtekillerini kastederek "Bunlara milletvekili denmesine karşıyım" diyen Soylu, "Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar. Türkiye'deki bir takım meseleleri HDP üzerinden görmek cehalettir, aymazlıktır, ihanettir" ifadelerini kullandı.

SANCAR'DAN TEPKİ: ELİNDEKİNİ AÇIKLASIN, AÇIKLAMIYORSA SUÇ İŞLİYOR

Soylu'nun iddialarına HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar tepki gösterdi. Meclis'te bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Sancar, Soylu'nun HDP milletvekili ve yöneticilerine "iftira attığını" savundu. Soylu'nun 21 Şubat 2021'de Gara operasyonu ile ilgili Meclis'te yaptığı konuşmada, "HDP'li bir milletvekilinin Gara'ya gittiği, daha sonra bu ismin Dilan Dirayet Taşdemir olduğunu açıkladığını anımsatan Sancar, Soylu'nun bu iddiasını kanıtlayamadığını belirtti. "Bu bir defa suç. İçişleri Bakanı, elinde bir bilgi varken bunu açıklamıyorsa, suç delilini saklamak, suçtur" diye ekledi.

Soylu'nun Çözüm Süreci'ndeki görüşmeler ve fotoğraflar üzerinden de Pervin Buldan'ı hedef aldığını kaydeden Sancar, İçişleri Bakanı'nı yeni iddiasıyla ilgili de kanıtları açıklamaya çağırdı:

"Şimdi pek çok söylediği şeylerin neredeyse yalan olduğu ortaya çıkmış birinin, bugün eş başkanımızla ilgili böyle bir iddiasına kulak kabartacak kimse çıkarsa gerçekten kendilerinin de aynı suç ilişkilerinin ve aynı ağın tam bir parçası olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Soylu toplumu zehirleyen bir narko siyaset dili, tarzı kullanıyor. Bugün yaptığı açıklamaya gelince, buyursun elinde ne varsa açıklasın. Kaset mi var, kamuoyuna açıklasın. Savcılıklara mı veriyor; versin. Ne gerekiyorsa onu yapsın. Öyle kuru sıkı şantajlarla ve açık iftiralarla herhangi bir sonuç elde edemez. Hele bizimle ilgili bu hesabını gerçekleştirmesi mümkün değil."

AFP HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan

Sancar, seçimler yaklaşırken Soylu'nun parti içine dönük dönük hesaplarını "HDP üzerinden görmeye çalıştığını" da savundu:

"Kendi partisi içinde iktidar yarışında bir konum oluşturmaya ve bu konumu iyice yerleştirme çabası olabilir, vardır. Belki iktidar bloğu içinde yine aynı şekilde kendisine sağlam bir yer, güvenceli korunaklı konum elde etmeye çalışıyor. Bütün bunları yaparken de iftiralarla bize saldırmayı bir yöntem olarak kullanıyor. Bugüne kadar ortaya attıığı iftiralar, sicili kamuoyu önünde."