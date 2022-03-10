HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan 'nevruz' açıklaması

10 Mart 2022 Perşembe, 14:00

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen toplantıda, bu yıl parti olarak düzenleyecekleri Nevruz etkinliklerine ilişkin açıklamada bulundu.

2022 yılı nevruz etkinliğinin bir "final yılı" olacağını söyleyen Sancar, "Bu final, özgürlük mücadelesiyle, demokrasi arayışıyla zulüm ve zorbalık arasındaki mücadelenin finali olacaktır" diye konuştu.

Bu hava içinde nevruzu kutlamaya hazırlandıklarını belirten Sancar, "Buradan çıkaracağımız güçlü irade ve yaygın birlikteliğin hem Türkiye'nin tamamına tabii ki en başta Kürt halkına özgürlük ve demokrasi kapılarını sonuna kadar açacağının fakındayız. Buradaki iradeyi Türkiye demokrasi güçleriyle buluşturmak ve ortak mücadeleyi en geniş demokrasi ittifakı çerçevesinde yürütmek HDP'nin temel politikasıdır" ifadelerini kullandı.

Bu politikanın tek yol olduğunu savunan Sancar, konuşmasını "Bu iktidara karşı çıkışta en önemli hedef savaşa karşı ortak tutum oluşturmaktır. Geniş bir savaş karşıtı koalisyon kurmaktır. Şimdi savaşın Ukrayna üzerinden daha da yayılması tehlikesi gündemdedir. Barış da her zamankinden daha acil ve yakıcı bir talep haline gelmiştir. Adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi olmadan hiçbir yere hiçbir ülke ve bölgeye barışın gelemeyeceğini biliyoruz. Bu ittifak ve buradan çıkacak güçlü iradenin Türkiye demokrasi güçleriyle buluşması aynı zamanda büyük barış koalisyonuna da zemin sunacaktır. 2022 yılı nevruz ateşi demokrasi, özgürlüğe, barışa giden yolu aydınlatacak güçlü bir ateş olmalıdır ve olacaktır da. Türkiye'de demokrasi için de bu büyük bir imkan sunacaktır. Şimdiden kutlu olsun" diyerek sürdürdü.

Toplantıda, DBP Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır ile HDP milletvekilleri de yer aldı.



