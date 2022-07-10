HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

10 Temmuz 2022 Pazar, 18:48

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın vefat eden babası Halis Yüzer son yolculuğuna uğurlandı.

Bahçelievler Miraç Camisi'ndeki cenaze törenine, Pervin Buldan ve ailesinin yanı sıra, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile CHP milletvekilleri Turan Aydoğan ve Akif Hamzaçebi ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

Halis Yüzer'in cenazesi, ikindi vaktinin ardından kılınan cenaze namazı sonrasında defnedilmek üzere Bakırköy Osmaniye Mezarlığına götürüldü.