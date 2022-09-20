HDP Eş Genel Başkanı Sancar: 'En geniş ittifakı istiyoruz'
Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'nin seçimdeki 'anahtar' rolüne işaret ettiği konuşmasında "Sadece sayısal gücümüzle bunu yapabilir miyiz? Böyle bir iddiamız yok; biz istiyoruz en geniş ittifakla yapalım" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Sancar, burada yaptığı konuşmasında "Güçlü bir demokrasi istiyoruz, göstermelik demokrasi değil. Sadece parlamentonun güçlenmesinden ibaret bir demokratik programın Türkiye'nin sorunlarını çözmeye yetmeyeceğini söylüyoruz. Bunun için mutlaka katılımcı, denetim mekanizmaları çok güçlü ve toplumsal kontrolün etkili olduğu bir demokratik sistem istiyoruz" dedi.
Sancar, HDP'nin genellikle sayısal gücü üzerinden tartışıldığını dile getirerek, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu sistemde yüzde 50 artı biri gerektirdiği için, kilit veya anahtar durumundaki oylar öne çıkıyor. HDP bu sayısal gücü üzerinden koşuluyor. Eğer sayısal gücümüz bu noktaya gelmişse halk desteğinin büyük olduğunu gururla söyleyebiliriz. Bütün kuşatmalara, baskılara, her türlü operasyona rağmen bugün HDP bir çözüm gücü olarak görünüyorsa, halk desteği önceki dönemlere göre ciddi bir şekilde yükselmişse bu bizim mücadelede haklı ve inancımızda samimi olduğumuzun teyididir. Bizim esas iddiamız, sayısal gücümüzü siyasal rolümüze doğru bir şekilde dönüştürmektir."
HDP'nin Türkiye’nin gerçek anlamda yeni bir başlangıç yapması için "anahtar aktör" olduğumuzu iddia ettiğini belirten Sancar, "Mevcut seçeneklerin hepsinden farklı olan demokrasiye, özgürlüğe, adalete giden yolu açacak asıl adresin burası olduğunu söylüyoruz. Sadece sayısal gücümüzle bunu yapabilir miyiz? Böyle bir iddiamız yok; biz istiyoruz en geniş ittifakla yapalım. Mücadeleyi birlikte yürütelim, seçimlere giderken de nasıl bir tutum takınmamız gerektiğini yine halkımızla toplumun örgütlü temsilcileriyle tartışalım" ifadelerini kullandı.
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