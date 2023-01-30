Seçimler ve altılı masanın tarihi görevi - Dr. Engin ÜNSAL

30 Ocak 2023 Pazartesi

14 Mayıs’ta yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği açısından yaşamsal önemdedir. Ya Atatürk’ün Osmanlı’nın küllerinden yarattığı laik, milliyetçi Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun temel ilkelerine dayalı ve bağlı olarak yaşamaya devam edilecek ya da AKP’nin özlemini çektiği ve gerçekleşmesine büyük önem verdiği Türkiye’nin bir İslam Cumhuriyeti olmasının yollarına taş döşenecektir. Kimsenin kuşkusu olmasın 2023 seçimleri, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin beka seçimleri olacaktır.

Örneği olmayan bugünkü ucube tek adam rejimi yerine yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirini denetlediği parlamenter demokratik rejimi kurmak ülkenin içine sokulduğu ortaçağ karanlığından aydınlığa ve güvenli bir ortama çıkması anlamına gelecektir. Bunu sağlamak altı parti için tarihi bir görev ve zorunluluktur. Altı partinin liderleri kişisel ve partisel çıkarlarına değil toplumu mutlu edecek bir rejim değişikliğine odaklanmalıdırlar. Bu amaçla bir iktidar programı ve bunu gerçekleştirecek kadroları hazırlamalıdırlar. Bunu yapmaları gerekirken toplam oyları yüzde altı etmeyen dört parti liderinin, oyları yüzde 40’ı aşan CHP ve İYİ Parti’yi vesayet altına almaya ve akılcı olmayan isteklerde bulunarak, erken seçim tehditleri savurarak masaya duyulan güveni sabote etmeye hakları yoktur. Beş parti liderinin cumhurbaşkanı ile eşit oya sahip olmasını istemelerinin hiçbir siyasal ve hukuki temeli yoktur. Beş parti başkanının olması gereken yer cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı değil TBMM’dir. Elbette cumhurbaşkanı önemli konularda onlara danışacaktır ama her konuda eşit imza yetkisi vermek ve bunu zorunlu kılmak kargaşa ve güven bunalımı yaratır.

KILIÇDAROĞLU’NUN YANLIŞI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AKP karşısında bir muhalefet cephesi oluşturarak çok olumlu bir iş yapmıştır ama bunun yanında olumsuz adımlar atmaya da devam ediyor. Altılı masanın kuruluş amacı tek adam rejimini değiştirip parlamenter düzeni kurmaktır yoksa Atatürk ve devrim düşmanlarına şirin gözükmek için çabalamak değildir. Helalleşmek yanlış ve içi boş bir kavramdır. Tarikatlara yanaşarak seçim kazanmak hayaldir ve onlar aslı varken demokratikleşme çabalarına oy vermezler.

ÇIKIŞ YOLU

Millet İttifakı 2023 seçimlerini kazanmak zorundadır ve bunun için müthiş bir ortam var. Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk, gelecek kaygısı, ekonomik bunalım nedenli intiharlar dayanılmaz boyuttadır. Bazı parti başkanlarının kendi tabanlarını memnun etme ve kişisel güç sağlama çabası nedeni ile bu fırsatı heba etmeleri ve iktidar olamamaları kendilerinin ve partilerinin siyasal intiharı olur. Altılı masa sağlam ve dik durmak zorundadır. Hiç kimsenin 86 milyonun kurtuluşu yerine kendi cüce çıkarlarını korumaya çalışarak bu tarihi fırsatı ıskalamaya hakkı yoktur. Ya bu insafsız, haksız düzen bitecek ya da kendileri bitecektir.

DR. ENGİN ÜNSAL

15. DÖNEM CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ