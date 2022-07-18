HDP MYK'de görev dağılımı belli oldu

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:25

“Çözüm Bizde, Sözümüz Var” sloganıyla 3 Temmuz’da yapılan HDP 5. Olağan Büyük Kongresi’nde seçilen Parti Meclisi ilk toplantısını dün yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın babasının vefatı ve taziyesi nedeniyle katılamadığı toplantıda, MYK üyeleri belirlendi.

MYK, bugün Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başkanlığında toplanarak görev dağılımını yaptı. HDP MYK’de yeni görev dağılımı şu şekilde oldu:

-Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel

-Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ruştu Tiryaki

-Dış İlişkiler Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy

-Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Feleknas Uca

-Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu Eş Sözcüsü Ömer Öcalan

-Eğitim Politikaları Komisyonu Eş Sözcüsü Gülüstan Kılıç Koçyiğit

-Ekoloji Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez

-Ekonomi ve Tarım Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan

-Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse

-Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü Musa Piroğlu

-Gençlik Meclisi Sözcüsü Dersim Dağ

-Genel Sayman Doğan Erbaş

-Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Eş Sözcüsü Murat Çepni

-Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Eş Sözcüsü Elif Bulut

-Halklar ve İnançlar Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tulay Hatımoğulları Oruç

-Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcüsü Turgut Öker

-Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Serhat Eren

-Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran

-Merkezi Örgütlenme Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz

-Merkezi Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Mahfuz Güleryüz

-Parti Sözcüsü Ebru Günay

-Sağlık Politikaları Komisyonu Eş Sözcüsü Samet Mengüç

-Seçim İşleri Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen

-STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan

-STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Sultan Özcan-MYK üyesi Cihan Aydın

-MYK üyeleri: Turgut Çatar, İdil Uğurlu, Hatice Akdağ, Pero Dündar.”

MYK’DA YERİNİ KORUYANLAR YENİ GİREN İSİMLER

Cihan Aydın, Dersim Dağ, Ömer Öcalan, Pero Dündar, Elif Bulut, Rıdvan Turan, Emirali Türkmen, Serhat Eren, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hatice Akdağ, Hişyar Özsoy, İdil Uğurlu, Mehmet Rüştü Tiryaki, Turgut Öker ve Murat Çepni MYK’ya giren yeni isimler oldu.

Naci Sönmez, Samet Mengüç, Feleknas Uca, Ebru Günay, Özlem Gündüz, Doğan Erbaş, Sultan Özcan, Şaziye Köse, Tayip Temel, Tülay Hatimoğulları, Turkut Çatar, Musa Piroğlu, Mahfuz Güleryüz ve Tuncer Bakırhan ise MYK üyeliğine yeniden seçildi.