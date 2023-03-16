HDP'de '14 Mayıs' gündemli toplantı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 04:00

Toplantının öncelikli gündeminin seçim olduğu belirtilirken deprem sonrası yaşanan siyasi gelişmeler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adaylığı ve seçime yönelik geliştirilecek politikaların toplantının gündem maddelerinden olduğu aktarılıyor. HDP’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik Eylül 2021’de ilkelerini açıkladığı belirtilirken 18 Mart’taki Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinin bu kapsamda değerlendirileceği kaydediliyor.

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

AYM’de kapatma davası sürerken seçimden bir gün önce bile karar verilme ihtimali olduğu, HDP’nin tüm ihtimalleri değerlendirerek bir yol haritası çizeceği aktarılıyor. Seçime girme yeterliliği sağlayan partinin, HDP ile birlikte alanlara çıkacağı, partinin böylece tanıtılacağı ifade ediliyor.