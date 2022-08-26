HDP'de Gülşen karmaşası: 'Nefret söylemi' dedi, tepkilerin ardından sildi
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, tutuklanan şarkıcı Gülşen'in "nefret söylemi"nde bulunduğunu öne sürdü. Paylan, büyük tepkiye yol açan paylaşımını daha sonra sildi.
Şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun bir konseri sırasında imam hatip mezunlarıyla ilgili sarf ettiği sözlere HDP'den tepki mesajları geldi.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Gülşen’in tutuklanması üzerine Twitter hesabından "Türk Yargısı(hakimi) 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi' büyük operasyonla engelledi…" diye yazdı.
HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, “Sanatçı Gülşen tutuklanırken ‘Namaz kılmayan insanlar öldürülebilir’ diyen gerici ve kadın düşmanları serbest! Verilen karar hukuki değil siyasi bir karardır! Kadınlara yönelik baskı ve tutuklamalarınız kadın dayanışması ile son bulacak!” dedi.
HDP Kadın Meclisi'nin Twitter hesabından da "Gülşen’in tutuklanması iktidarın kendisine yakın olmadığı fikirlere, söylemlere karşı tutunduğu düşmanca tavrın açık göstergesidir, farklı yaşam tarzlarına tahammülsüzlüktür. Gülşen yalnız değildir" açıklaması yapıldı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise açıklamasında Gülşen'in "nefret söylemi"nde bulunduğunu öne sürdü. Twitter hesabından Gülşen'in özür açıklamasını paylaşan Paylan, "Gülşen kullandığı nefret söylemi nedeniyle samimiyetle özür diledi. Her gün muhaliflerine nefret kusanların Gülşen’i tutuklatmaları riyakarlıktır. Gülşen’i derhal serbest bırakın!" ifadelerini kullandı.
Paylan, "nefret söylemi" ifadesinin tepkiye yol açmasının ardından sözkonusu paylaşımını sildi.
İşte o paylaşım:
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