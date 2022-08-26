Yeniden Refah Partili isimden skandal Gülşen paylaşımı: Katli vaciptir

26 Ağustos 2022 Cuma, 12:47

Dört ay önce konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, dün gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nce, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklandı.

Birgün'de yer alan habere göre, Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız, Gülşen’in tutuklanmasından önce sosyal medyada tepki toplayan paylaşım yaptı.

Yıldız paylaşımında "Bu kadının katli vaciptir. Gülşen Tutuklansın" ifadesini kullandı.

Yıldız, büyük tepki çeken paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Bu paylaşımla yetinmeyen Yıldız, daha sonra ise Gülşen'e destek mesajlarının altına yorumlar yaptı.

O yorumlardan bazıları şöyle:

Merak ediyorum Gülşen imam hatip mezunu bir kişi tarafından tecavüze mi uğradı!!!! Yarası nedir bu sokak yosmasının — Ömer Yıldız (@merYldz50960621) August 25, 2022

Gülşen savcı bey seni bekliyor!!!! İslam a olan kinini kus bakalım!!!! — Ömer Yıldız (@merYldz50960621) August 25, 2022

Canan hanım burada alanen mütedeyyin insanların kutsalı ile alay ediliyor... Elinizi vicdanınıza koyun lütfen... İstediğiniz kadar helalleş me yapın... Bizler sizin abdestsiz namaz kılacağınızın kanısındayız... CHP hiçbir zaman İslam dininin yanında olmadı karşısında oldu.. — Ömer Yıldız (@merYldz50960621) August 25, 2022

Korkudan geri vites yaptı desene şuna!!! Bu Gülşen denen Allahsızı niçin mazlum gibi gösteriyorsun — Ömer Yıldız (@merYldz50960621) August 25, 2022

LGBT bayrağını sallamaya devam et cezaevinde... Muhakkak orda bir lez bulur seni dünyanın kaç bucak olduğunu görürsün — Ömer Yıldız (@merYldz50960621) August 25, 2022

Harun çıplaklığı çok seviyorsan sokakta çıplak gez aslanım — Ömer Yıldız (@merYldz50960621) August 25, 2022

NE OLMUŞTU?

Kıyafetleri üzerinden gerici çevrelerce sık sık hedef alınan şarkıcı Gülşen, nisan ayında verdiği bir konserde sarf ettiği sözlerin sosyal medyaya düşmesinin ardından yeniden hedef gösterilmişti. Görüntülerde Gülşen’in bir kişi hakkında, “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” dediği duyuluyor.

Gülşen hakkında “mevcutlu olarak ifadeye getirilmesi” kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen'in ifadeleri üzerine soruşturma başlatmış, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı vermişti.

Talimat üzerine gözaltına alınan Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Gülşen, ifadeleri nedeniyle iktidar sözcüleri tarafından da 'nefret suçu' işlemekle suçlanmıştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Gülşen’i hedef almıştı.