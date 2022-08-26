Gülşen'e destek yağdı

26 Ağustos 2022 Cuma, 12:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülşen’in tutuklanmasına sanat camiasından ve siyasilerden birçok isim tepki gösterdi.

O mesajlardan bazıları şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bir kişinin ettiği bir söz üzerine, bir kişi istiyor diye bir sanatçı hapse atılıyorsa bu olmaz. Yanlış yaptı diye, eğer bir insanı üzdü diye sadece o insanın duygularını bir şekilde rencide etti diye hapse atılıyorsa olmaz. Hata yapmış olabilir, hakaret etmiş olabilir ama bu tür davranışların hakkı hapis değildir. Hukukun yerine geldiği ortamlar adaletin de geldiği yerdir. Hukuk ve adalet bir kişi için değildir toplum içindir, insanlık içindir, herkes içindir. Kuralları evrenseldir.

Dolayısıyla, biri hakaret ettiğinde ne güzel laf etti ya da biri hakaret ettiğinde hemen hapse atalım yolculuğu değildir hukuk ve adalet. Hukuk ve adaletin kuralları vardır. Ceza ifa edileceği zaman uygulanma biçiminde eşitlik vardır. Türkiye’de bu anlamsız süreci yaşatan aklın sona ereceği zamana doğru hep birlikte gidiyoruz. Bu mücadelede de bir seferberlik mücadelesi. Bunun adı siyasi mücadele değil bu toplumun akılla, bilimle, eşitlikle, özgürlükle, adaletle buluşma mücadelesi. Bu aklın dışındaki bütün tutumları kınıyoruz. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa dönük yapılan bütün hamleleri kınıyoruz. Bir kişinin dediği değil, adaletin hukukun işletildiği bir ülke istiyoruz.

Selda Bağcan: Gülşen’i hemen serbest bırakın… Bunca şöhreti ile nereye kaçacaktı…

Sıla Gençoğlu: Adalet herkese lazım, hep lazım ve herkese eşit lazım. Tutuklamak nedir?

Atilla Taş: Gülşen’e, bana jet hızıyla işleyen hukuk sistemine şapka çıkarıyorum. Sedat Peker 1.5 yıldır neler anlatıyor tık yok. Sonra da gel hukuk var de. Hah! Demek Gülşenmiş suçlu, helâl olsun!. Artık tüm ülke huzur içinde uyuyabilir.

Mabet Matiz: Gülşen hemen serbest bırakılmalı. #FreGülşen

Harun Tekin: Dayattıkları gibi olmadığı, giyinmediği, konuşmadığı için bugün bir kadın sanatçı tutuklandı. #Gülşen

Ahmet Ümit: Gülşen’i tutukladılar. Tutuklanmayı gerektiren suç nedir? Gerçekten burada bir insanı hapse attıracak suç nedir? Ey hukukçular, bir kadını özgürlüğünden mahrum bırakacak suç nedir, açıklar mısınız?

Aynur Aydın: Hakaret ettiyse gidip hakaret davası açarsınız, tutuklamak nedir?

Hadise: Çok üzgünüm. Hepimiz insanız, yanlışlar ve hatalar yapabiliriz çünkü insanız. Özür dilemek, özür dileyebilmek büyük bir erdemdir ki özür dilendi. Size soruyorum, kadınları vahşice öldüren ik ay yatar çıkarım diyen adamları, çocuklarının yanında karısını döven adamları bugün Gülşen'in tutuklandığı gibi tutuklasalardı kaç tane kadın bugün hayatta olurdu?

Armağan Çağlayan: Tutuklamak nedir yahu? İnanılır gibi değil! #gülşen. Zaten görüntüler var. Söylediğini kabul ediyor. Sulh ceza hakimi delil karartacağına hükmettiyse demek! Karartılacak delil mi var ki?

Redd: Utanç, Endişe ve Öfke duyuyoruz. Gülşen’i serbest bırakın!

Mısra Öz: Sedat Peker'in açıklamalarının sessizliğini, Gülşen'i tutuklayarak bozmak… Hep aynı gündem değiştirme taktiği. Ayrıca, onca pislik, katil, sapık dururken! Evladımın katilleri hala soruşturmadan dahi geçmemişken! Kim kimi kin ve nefrete sürüklüyor diye sormak gerek..! Gülşen mi?

Hadise: Çok üzgünüm… Hepimiz insanız, yanlışlar ve hatalar yapabiliriz çünkü insanız! Özür dilemek, özür dileyebilmek büyük bir erdemdir ki özür dilendi Size soruyorum, kadınları vahşice öldüren, iki ay yatar çıkarım diyen adamları, çocuklarının yanında karısını döven adamları bugün Gülşen'in tutuklandığı gibi tutuklasalardı kaç tane kadın bugün hayatta olurdu?