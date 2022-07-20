HDP'de yeni MYK belirlendi: 29 isimden 15’i değişti

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

HDP’nin 3 Temmuz’da yapılan 5. Olağan Büyük Kongresi’nde seçilen PM’nin ilk toplantısının ardından MYK belirlendi. 29 isimden 15’inin değiştiği yeni MYK, önceki gün Eş Genel Başkan Mithat Sancar başkanlığında toplanarak görev dağılımını yaptı. Yeni MYK’yi Cumhuriyet’e değerlendiren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, “Kapatmaya ve bütün yönelimlere karşı daha direngen daha örgütlü daha güçlü bir yönetim perspektifimiz var. Bütün kararlarımızda da esasen hem bu hattı korumak hem de demokrasi ittifakını, demokrasi cephesini, üçüncü seçeneği güçlü örgütleme tartışmasını yürüttük. Mevcut iktidardan kurtuluşu da temel hedefi haline getiren bir yönetim belirledik” dedi.

"DUYARSIZ KALMAZ"

Temel, cumhurbaşkanlığı için ortak aday konusunun MYK’de gündeme geldiğini belirterek, “Meclis seçimlerinde kesinlikle gücümüzü ikiye katlama hedefi taşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığında ise toplumun tüm kesimlerine hitap edecek siyasetin içinde veya dışında bir aktör tartışmasına sıcak baktığımızı konuştuk. AKP’nin zihniyetiyle haraket etmeyen, gerçek çözümü ortaya koyan bir aktörün etrafında toplumsal kesimlerin tümü birleşirse HDP de buna duyarsız kalmaz. Toplumsal bir sözleşmeyle bütün güçlerin hassasiyetini ciddiye alacağını ortaya koyan bir aday çıkmadığında ‘Erdoğan kötü ama bu daha az kötü’ diyerek zoraki bir tercih yapmayız. Böyle olursa HDP bütün var gücüyle toplumun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak ve tüm kesimlerine hitap edecek alternatif bir aday üzerinde çalışır” diye konuştu.