HDP'den Akşener'e fotoğraflı yanıt: 'Çerçeveletip duvarınıza asarsınız...'

09 Kasım 2022 Çarşamba, 13:14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'nin HDP ile "anayasa" görüşmesi yapmasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu. Akşener, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "HDP vekilleri genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar" dedi.

Akşener'in sözlerine HDP'den ilk yanıt ise HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç'tan geldi. Oluç, Akşener'e Twitter hesabı üzerinden verdiği yanıtında "Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığındaki heyet bizim kapıdan çıkıp, koridoru yürüyüp İYİ Partiye gidip, kendilerinin söylemiyle “masa kurup” görüştüler... Lahana ve perhiz turşusu misali..." dedi.

Oluç, bir sonraki paylaşımında da sözkonusu görüşmenin fotoğrafını paylaşıp "Fotoğrafı da şuraya bırakalım, lazım olur, çerçeveletip duvarınıza asarsınız..." ifadelerini kullandı.

AKŞENER NE DEDİ?

Meral Akşener, bugün partisinin grup toplantısında geçen hafta AKP ile HDP arasında yapılan "anayasa" görüşmesine ilişkin "Açılımcılar kumpanyası yeniden seyirciyle buluşuyor. Kumpanyacılar merdiven altlarında yürüttükleri sufle aşamasını bırakıp resmin verme aşamasına geldiler. Yüz yıllık yıkım süreci olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı anayasa değişikliği ile sokulacak çomakların yeni tiyatrosuna hoşgeldiniz. Karşınızda açılımcılar kumpanyası. Onlar birbirine Omerta yasalarıyla bağlı. Belli ki açılımcılar kumpanyası yeniden seyirci ile buluşuyor" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"AK Parti vekilleri, PKK’yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri, AK Parti ile aynı masaya oturmaktan, zerre utanmadılar."