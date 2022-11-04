Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan 'HDP ziyareti' yorumu
İktidarın 'terörist' diye nitelediği HDP ile aynı karede olmasına hem siyasilerden hem de kamuoyundan tepki geldi. AKP içerisinde de karşı sesler yükseldi ve eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, "Artık bir karar vermeli. HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli" sözleriyle AKP'ye seslendi. AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar da, "PKK’nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz?" ifadelerine yer verdi.
CHP'nin başörtüsü teklifi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal değişikliği çağrısı gündemdeki yerini koruyor.
Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etmişti.
AKP'nin, her fırsatta 'terör örgütüyle işbirliği' argümanı ile muhalefet partilerini hedef alması sonrası HDP'yi ziyaret etmesi tepkilere neden oldu.
Bozdağ ve beraberindeki AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay’la görüşmesi AKP içerisinde de kriz çıkardı.
PARTİ İÇİNDE HDP UYARISI
Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, "AK Parti karar vermeli: HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli" sözleriyle AKP'ye seslendi.
METİNER: AK PARTİ KARAR VERMELİ...
Metiner, söz konusu ziyaretin parti için 'sıkıntı' oluşturacağını ifade etti.
Metiner'in paylaşımı şu şekilde:
"BUNDAN SONRA HDP’YE DAİR SÖYLENECEK HER SÖZ..."
- HDP’yi hem TBMM çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak, hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek, AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum. Bundan sonra HDP’ye dair söylenecek her söz, bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek
“AK Parti karar vermeli” diyen Metiner, “HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli” ifadelerini kullandı.
- AK Parti karar vermeli: HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli. Sadece HDP’ye dair değil, HDP ile siyaseten ilişkilenen diğer partilere ilişkin dilini ve yaklaşımını da…
TAYYAR DA DEVREDE
AKP'nin 'siyasi terörist' diye suçladığı HDP ile uzun zaman sonra ilk kez resmi görüşme gerçekleştirmesine bir eleştiri de AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.
"PKK’NIN SİYASİ UZANTISI VE KAPATILMASI GEREKEN BİR PARTİYSE, ONLARLA NİYE ANAYASAYI KONUŞUYORUZ? "
Tayyar, Metiner'in paylaşımını alıntılayarak "Kesinlikle. AK Parti, HDP’ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK’nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrıysa aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız" ifadelerine yer verdi.
İlgili Haberler
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- MHP'de belediye başkanlığı, AKP'de vekillik yapan Kaban İYİ Parti'ye katıldı: AKP'li Metiner'den tepki
- Mehmet Metiner'den ekranlara çıkmama kararı: 'Sosyal barışımız adına zararlı buluyorum'
-
Video Haberler
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Fakıbaba'ya dair çarpıcı sözler
- Türk iş insanı Tahiti'de denize düşüp öldü
- Deniz Baykal'ın evinde 'istifa' toplantısı
- 26 vekilin oyuna muhtaç
- İzmir'de deprem: 1'i ağır, 7 kişi yaralandı
- Eski CHP milletvekili yaşamını yitirdi
- Eşlerine uyuşturucu verdiler, tecavüz ettirdiler
- Erdoğan'dan 'pahalılık sürecek' mesajı
- AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi!
- 'Yarın daha büyüğü gelebilir'