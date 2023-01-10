HDP'den kapatma davasına karşı yeni hamle

Yayınlanma: 10.01.2023 - 20:13

Güncelleme: 10.01.2023 - 20:13

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Habertürk'te Fatih Altaylı ile ‘Teke Tek’ programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sancar, kendisine yöneltilen "Kapatma davası ne alemde? Kapatmaya hazır mısınız?" sorusuna "Türkiye'de yargının durumu ortada. İktidarın bu kararların herhangi birinde etkisi olacağı açık. Nitekim son tedbir kararı da bunu gösteriyor." şeklinde yanıt verdi.

"AYM'DEN TALEP EDECEĞİZ..."

Sancar, "Biz Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) böyle bir talepte bulunacağız. Seçimden sonra kapatma kararı alınabilir. Seçim sürecine bu şekilde girilmesi sadece HDP'yi değil seçim sürecini de etkileyecektir. Seçim sonrasına bırakılmasına dair karar bildirilmelidir. Biz cumhurbaşkanlığı seçiminde tavrımızı belirleriz. İstersek adayımızı çıkarırız. Hangi tavrı alacağımız partinin kapatılmasından etkilenmez. Esas mesele güçlü bir şekilde temsil edilmektir. Bu kapatma davası süreci, seçim döneminde bir tehdit oalrak kullanılacak şekilde yürütyülüyor. Biz kendimizi en kötü senaryoya hazırlıyoruz." diye konuştu.

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