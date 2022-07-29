HDP’den yeni savunma talebi

29 Temmuz 2022 Cuma, 09:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında kapatma davası açılan HDP, ek delillerin dosyaya sunulmamasının ardından daha önce tamamladığı savunma sürecine geri döndü. BirGün'ün haberine göre, Yargıtay’ın sunduğu yeni delillerin kendilerine iletilmesinin ardından savunma hazırlayacaklarını kaydeden HDP Hukuk Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Serhat Eren, hukuk kurulları gereği parti hakkında kapatma, kadroları hakkında da siyasi yasak kararı verilemeyeceğini dile getirdi.

BirGün'de yer alan habere göre, önceki gün resmen tamamlanan savunma sürecinin ardından sözlü sürece geçilmesi beklenirken Yargıtay’ın yeni delillerle mahkemeye etki etmeye çalıştığını dile getiren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Eren, “İktidar ve ortağı MHP, Kobane Davası ve kapatma davası ile birlikte doğrudan Kürt siyasetini hedef almıştır. HDP’yi tasfiye sürecine karşı etkin bir savunma süreci izledik. İddialara tek tek yanıt verdik. Şimdi mevcut iddialarını çözümü bile yapılmamış yeni ses kayıtları ve delillerle kuvvetlendirmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar iddialarının altını doldurmaları mümkün değildir” dedi.

SEÇİM ÖNCESİ

Davanın hukuki değil siyasi nedenlerle açıldığını ifade eden Eren, “AYM’den beklentimiz, siyasi hareket etmemesidir. Savunmalarımız çok açık bir şekilde partimizin kapatılmaması gerektiğini ve siyasi yasak taleplerinin reddedilmesi gerektiğini gösteriyor. Seçim süreci bu kadar yaklaşmışken parti kapatma, ancak üçüncü dünya ülkelerinde olur. Türkiye tarihine yeni bir kara leke çalınmamalı” diye konuştu.

HDP’nin ek savunmasını AYM’ye sunmasının ardından davada yeni bir aşamaya geçilecek. AYM, önce iddiaları sözlü olarak dile getirmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i dinleyecek. Daha sonra farklı bir gün HDP yetkilileri, sözlü savunmasını yapacak. Ardından raportörün incelemelerinin ve tespitlerinin ardından AYM son kararını verecek. Davada HDP’nin kapatılmasının yanı sıra 451 kişi hakkında da siyasi yasak talep ediliyor.