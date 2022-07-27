HDP'den sağlıkta şiddet çıkışı: Sadece genel bir görüşmeyle çözüm olmayacağını biliyoruz

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:22

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Beştaş, basın toplantısına “Öncelikle sağlık emekçileri başta olmak üzere sağlık alanında yaşanan bütün sorunlara dair; sağlıkta şiddete dair bunun köklü ve kalıcı çözümü için HDP olarak bugüne kadar hem Meclis faaliyetlerimize hem de sahada; kurumlarla, meslek örgütleri ile TTB ile bu mücadeleyi yürüttüğümüzü ifade etmek istiyorum” sözleriyle başladı.

Beştaş, CHP’nin sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için hazırlanan kanun teklifi ve genel görüşme amacıyla TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin şöyle konuştu:

“CHP, 1 Ağustos’ta, bir genel görüşme talebiyle Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı. Sadece bir genel görüşmeyle; üç beş dakika konuşmayla, sağlıkta şiddet ve sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlara çözüm bulunamayacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bunu geçmişte de sayısız defa deneyimledik. Biz de birçok sorun alanına ilişkin genel görüşme talebinde bulunduk, genel görüşme yapıldı, ama çözüm bulunamadı. İktidar bloku ret oyunu veriyor. Muhalefet de oylarıyla maalesef onu geçirmeye yetmiyor, genel görüşme açılması için. Bu yönüyle daha köklü ve kalıcı bir çözüme acil ihtiyaç vardır. Bunun siyaset dışı ya da siyaset üstü bir mesele olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

"BİZİM ÖNERİMİZ ÇOK AÇIK"

Herkes siyasi pozisyonunu alıp buna ilişkin bir tutum geliştirince sağlık alanında yaşanan sıkıntılara çözüm bulamıyoruz. Bu yönüyle bizim önerimiz çok açıktır. Parlamentoda grubu bulunan tüm partilerin içinde olduğu ortak bir komisyon kurulması. Ve bu komisyona bütün partilerin eşit üyeyle katılımı. Aynı zamanda, çünkü cezai tedbirlerin tartışılacağı bir komisyon olmak zorunda; hukukçuların yer alacağı, TTB’nin, SES’in, meslek örgütlerinin ve kurumlarının da temsil edileceği ortak bir sağlık komisyonu kurulmasını öneriyoruz.





Bütün partilerin ve ilgili tarafların görüşlerinin de alınarak aynı komisyonda bir yasa teklifi üzerinde bir tartışma ve taslak oluşturulması gerekiyor. Asgari düzeyde partilerin, birbirlerine yaklaşabileceği bir müştereği yakalamamız gerekiyor. Bu sorunun çözümü bir yasanın, TBMM’de kabul edilmesidir. Bir genel görüşme değildir. Bunu zaten kamuoyu tartışıyor, sağlıkçılar tartışıyor, halk tartışıyor; hepimiz tartışıyoruz. Sağlık alanında yaşanan sorunlarını bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor ve amacımız kesinlikle köklü ve kalıcı bir çözümün yaşama geçirilmesidir.



