HDP'li Beştaş'tan, Erdoğan'a 'kadın cinayetleri ayıbı' tepkisi: Bu 'ayıbı' yaratan sizsiniz

18 Nisan 2022 Pazartesi, 14:41

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na açılan kapatma davasına tepki gösteren Beştaş konuşamasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız” sözlerini de eleştirdi.

"İKTİDARIN GERÇEKLERLE SORUNU VAR"

Beştaş, “İşkence yapanın soruşturulmadığı, cinayet yapanın soruşturulmadığı; ama cinayet ve işkence haberlerini yaptığı için soruşturulan, haklarında dava açılan, ceza alan insanlar var. İktidarın derdi; işkence yapılması, cinayet işlenmesi değil bunun kamuoyuna yansıtılmasıdır. İktidarın, en büyük korkularından bir tanesi gerçeklerdir, çünkü gerçeklerle büyük sorunu var. Karartma siyasetinin ve politikasının, istibdat rejiminin bir diğer çıktısı da partimiz hakkında açılan kapatma davasıdır. Partimize sahte, yalan, mesnetsiz iddialarla kapatma davasını devam ettiriyor. Cezaevlerini örnek verecek olursak, yönetmelik çıkarılıyor. Cezaevinde yaşananların artık dışarı yansıması engellenmek isteniyor. Çıkacak cenazeyi nasıl karartacaksınız?” dedi.

“ENFLASYONLA MÜCADELE BU YÖNTEMLERLE MÜMKÜN DEĞİL”

Ekonomik krize ve TÜİK verilerine değinen Beştaş, “Enflasyon yüzde 150’yi buluyor. TÜİK marifetiyle bunu düşük göstermeye çalışıyorlar. Bağımsız kurumlar bunu açıklamasın, diye yasa çalışması yapılıyor. Sanki enflasyonu TÜİK düşük gösterince, enflasyon düşmüş oluyor. İnsanların cebine daha fazla para giriyor. Türkiye tarihinde görülmemiş bir enflasyonla mücadele bu yöntemlerle mümkün değil” diye konuştu.

“KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEĞİ NEDEN KAPATMAK İSTERSİNİZ?”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na dava açılmasına tepki gösteren Beştaş, “Kadın yönelik şiddet bir kırım seviyesine geldi. Fakat kadına yönelik şiddetle mücadele etmek yerine, kadına yönelik şiddetle mücadele eden kurumları hedef alıyorlar. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na yönelik bir dava açıldı. Dehşet verici. Kamu yararına çalışan derneği neden kapatmak istersiniz. Çünkü cinayetlerin üstünü kapatmak istiyorsunuz” dedi.

“KADIN CİNAYETLERİNİ ‘AYIP’ OLARAK NİTELENDİREMEZSİNİZ”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız” sözlerine karşı Beştaş, “Bu ayıbı yaratan kim? İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çeken kim? İktidarda olan kim? Kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran söylemlerden hiçbir şekilde kaçınmayan kim? Bu ayıbı yaratan sizsiniz. Ayrıca kadın cinayetlerini ve kadın meselesi ‘ayıp’ olarak nitelendirilemez. Kadına yönelik şiddet de cinayet de kırım politikası da politiktir. Bu dünyanın her yerinde kadın hak savunucularının üzerinde durdukları ilkedir. Kadın cinayetleri bir kişisel mesele veya ayıp olarak nitelendirilemez. En ağır suçlardan bir tanesidir” ifadelerini kullandı.