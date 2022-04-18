Erdoğan geçen ay açmıştı: Tokat Havalimanı'na uçak inemedi
İstanbul Havalimanı'ndan bu sabah kalkan Türk Hava Yolları’nın TK 2582 sefer sayılı uçağı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 24 gün önce açılan Tokat Havalimanı'na rüzgar nedeniyle inemedi. Uçak, yönlendirildiği Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi, yolcular otobüslerle Tokat’a getiriliyor.
İstanbul Havalimanı'ndan Tokat Havalimanı'na bu sabah saat 09.15'te uçuşu planlanan uçak Tokat'a inemedi.
Edinilen bilgiye göre; THY’nin TK 2582 sefer sayılı uçağı, rüzgar nedeniyle yönlendirildiği Samsun Çarşamba Havalimanı'na 11.48’de indi. Yolcular, Çarşamba Havalimanı'ndan 234 kilometre uzaklıktaki Tokat'a yaklaşık 3 saat süren otobüs ile ulaşım sağlayacak.
Öte yandan İstanbul Havalimanı'nın resmi sitesinde; yarın sabah saat 09.15'te Tokat'a düzenlenecek seferin durumunda ise "İptal" bilgisi yer aldı.
Tokat Havalimanı, 25 Mart'ta, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.
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