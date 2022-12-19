Kadıköy'de HDP'nin 'tokat' protestosuna müdahale: Çok sayıda gözaltı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 14:29

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenler, bugün partinin Kadıköy İlçe Merkezi’nde buluşmak istedi.

Ancak HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da katılımıyla Kadıköy'de yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale etti

Protestoda aralarında Ferhat Encü'nün de olduğu 70'e yakın kişi gözaltına alındı.