Kadıköy'de HDP'nin 'tokat' protestosuna müdahale: Çok sayıda gözaltı
HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye dün polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenler bugün Kadıköy'de bir araya geldi. Toplananlara müdahale eden polis çok sayıda kişi gözaltına alındı.
HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenler, bugün partinin Kadıköy İlçe Merkezi’nde buluşmak istedi.
Ancak HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da katılımıyla Kadıköy'de yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale etti
Protestoda aralarında Ferhat Encü'nün de olduğu 70'e yakın kişi gözaltına alındı.
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