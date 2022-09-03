Son Dakika: HDP’li Semra Güzel tutuklandı
Son dakika gelişmesi... 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı.
Adıyaman’da 2017’de etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Volkan Boran’ın cep telefonundan silahlı ve birlikte çekilmiş fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dün İstanbul’dan Edirne’ye giderken yakalanmıştı.
Silivri’de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel’in üzerinde bulunan sahte pasaporta da el konuldu. Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi’ne getirildi.
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturma savcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlanarak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Güzel, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
HDP’li Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
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