KYK kredilerinde faiz ne zaman silinecek?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredilerine uygulanan faiz indirimi ile birlikte uygulamadan yararlanacak üniversite mezunu sayısının 3 milyon 157 bin olduğu açıklandı. Peki uygulama ne zaman hayata geçecek? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:10
KYK kredilerinde faiz ne zaman silinecek?
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Milyonlarca üniversite mezunu öğrenim süresince aldıkları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredilerine uygulanan faizin silinmesini talep ediyordu.

Konuya ilişkin açıklama AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Erdoğan, KYK kredilerindeki faizin silindiğini yalnızca ana paranın ödeneceğini açıkladı.

FAİZLER NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yapılan açıklama sonrası e-Devlet üzerinden sorgulama yapanlar sistem üzerinden hatayla karşılaştı.

Ayrıca kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor


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