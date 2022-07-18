KYK kredilerinde faiz ne zaman silinecek?

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:10

Milyonlarca üniversite mezunu öğrenim süresince aldıkları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredilerine uygulanan faizin silinmesini talep ediyordu.

Konuya ilişkin açıklama AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Erdoğan, KYK kredilerindeki faizin silindiğini yalnızca ana paranın ödeneceğini açıkladı.

FAİZLER NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yapılan açıklama sonrası e-Devlet üzerinden sorgulama yapanlar sistem üzerinden hatayla karşılaştı.

Ayrıca kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor