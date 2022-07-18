KYK kredilerinde faiz ne zaman silinecek?
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredilerine uygulanan faiz indirimi ile birlikte uygulamadan yararlanacak üniversite mezunu sayısının 3 milyon 157 bin olduğu açıklandı. Peki uygulama ne zaman hayata geçecek? İşte ayrıntılar...
Milyonlarca üniversite mezunu öğrenim süresince aldıkları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredilerine uygulanan faizin silinmesini talep ediyordu.
Konuya ilişkin açıklama AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Erdoğan, KYK kredilerindeki faizin silindiğini yalnızca ana paranın ödeneceğini açıkladı.
FAİZLER NE ZAMAN DÜŞECEK?
Yapılan açıklama sonrası e-Devlet üzerinden sorgulama yapanlar sistem üzerinden hatayla karşılaştı.
Ayrıca kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor
Video Haberler
- Belediye plajında çalışanları darbettiler!
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
- Ayçiçeğindeki tırtıl istilasına karşı çağrı
- Yıldız futbolcuya polis şoku!
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 5’li çete lobisine ret!
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor
- 'Bu düzen baştan aşağı değişmeli...'
- Kılıçdaroğlu: Yine tutuştun Erdoğan...