KYK faizleri silindi 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' etiketi TT oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun gençlere ‘faizleri ödemeyin’ çağrısının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK ile ilgili adım attı. Erdoğan’ın, tepkiler üzerine kredi faizlerinin sıfırlanacağını açıklamasının ardından #TeşekkürlerKılıçdaroğlu etiketi Twitter’da TT oldu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce, KYK borcunun faizli ödeme tutarını sosyal medya hesabında paylaşan bir gencin paylaşımına yer vererek, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" diye konuşmuştu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun çağrısından sekiz gün sonra KYK kredileri ile ilgili adım attı. Erdoğan, öğrenim kredi alan öğrencilerin sadece ana paraya ödeyeceğini belirtti.
Faiz kararının ardından Twitter’da #TeşekkürlerKılıçdaroğlu etiketi TT oldu.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Engin Özkoç: Birçok projemizden sonra KYK kredilerinde de Genel Başkanımızın vaatleri uygulandı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu
Birçok projemizden sonra KYK kredilerinde de Genel Başkanımızın vaatleri uygulandı.— Engin Özkoç (@enginozkoc) July 18, 2022
Teşekkürler Kılıçdaroğlu??
Engin Altay: Asgari ücret dedi, arttı Taşerona kadro dedi gerçekleşti. Emekliye bayram ikramiyesi dedi, yapıldı. TRT payı dedi, kaldırıldı. 3600 ek gösterge dedi, KYK borçlarının faizleri silinsin dedi, silindi. Bunlar iktidar olmadan yaptıklarımız. Sırada #EYT var. Teşekkürler Kılıçdaroğlu
Asgari ücret dedi, arttı— Engin ALTAY (@enginaltaychp) July 18, 2022
Taşerona kadro dedi gerçekleşti.
Emekliye bayram ikramiyesi dedi, yapıldı.
TRT payı dedi, kaldırıldı.
3600 ek gösterge dedi, KYK borçlarının faizleri silinsin dedi, silindi.
Bunlar iktidar olmadan yaptıklarımız.
Sırada #EYT var.
Teşekkürler Kılıçdaroğlu pic.twitter.com/c9jaNw9SIZ
Ali Mahir Başarır: Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi ve gençlerimizin KYK borcu faizi sorunu çözüldü. #TeşekkürlerKılıçdaroğlu
Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi ve gençlerimizin KYK borcu faizi sorunu çözüldü.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) July 18, 2022
#TeşekkürlerKılıçdaroğlu pic.twitter.com/pv5MZZiQ41
Sezgin Tanrıkulu: Sn. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun çabası olmasaydı iktidar gençlerimizin #KYK borç faizlerini silmeyecekti. Teşekkürler Kılıçdaroğlu
Sn. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun çabası olmasaydı iktidar gençlerimizin #KYK borç faizlerini silmeyecekti.— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) July 18, 2022
Teşekkürler Kılıçdaroğlu#TeşekkürlerKılıçdaroğluhttps://t.co/uv3hqqgBIq
Uğur Bayraktutan: Emekliye bayram ikramiyesi,3600 ek gösterge,Taşeron işçilere kadro,Elektrikte TRT payının kaldırılması, Asgari ücretin arttırılması...Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu son olarak KYK borç faizlerini dile getirdi ve gençlerimizin sorunu çözüldü!
Emekliye bayram ikramiyesi,3600 ek gösterge,Taşeron işçilere kadro,Elektrikte TRT payının kaldırılması, Asgari ücretin arttırılması...Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu son olarak KYK borç faizlerini dile getirdi ve gençlerimizin sorunu çözüldü!— Uğur Bayraktutan CHP (@UgurBayraktutan) July 18, 2022
#TeşekkürlerKılıçdaroğlu pic.twitter.com/GgwUGUG2ur
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