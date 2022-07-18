KYK faizleri silindi 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' etiketi TT oldu

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:20

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce, KYK borcunun faizli ödeme tutarını sosyal medya hesabında paylaşan bir gencin paylaşımına yer vererek, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" diye konuşmuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun çağrısından sekiz gün sonra KYK kredileri ile ilgili adım attı. Erdoğan, öğrenim kredi alan öğrencilerin sadece ana paraya ödeyeceğini belirtti.

Faiz kararının ardından Twitter’da #TeşekkürlerKılıçdaroğlu etiketi TT oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Engin Özkoç: Birçok projemizden sonra KYK kredilerinde de Genel Başkanımızın vaatleri uygulandı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu

Birçok projemizden sonra KYK kredilerinde de Genel Başkanımızın vaatleri uygulandı.



Teşekkürler Kılıçdaroğlu?? — Engin Özkoç (@enginozkoc) July 18, 2022

Engin Altay: Asgari ücret dedi, arttı Taşerona kadro dedi gerçekleşti. Emekliye bayram ikramiyesi dedi, yapıldı. TRT payı dedi, kaldırıldı. 3600 ek gösterge dedi, KYK borçlarının faizleri silinsin dedi, silindi. Bunlar iktidar olmadan yaptıklarımız. Sırada #EYT var. Teşekkürler Kılıçdaroğlu

Asgari ücret dedi, arttı

Taşerona kadro dedi gerçekleşti.

Emekliye bayram ikramiyesi dedi, yapıldı.

TRT payı dedi, kaldırıldı.

3600 ek gösterge dedi, KYK borçlarının faizleri silinsin dedi, silindi.

Bunlar iktidar olmadan yaptıklarımız.

Sırada #EYT var.

Teşekkürler Kılıçdaroğlu pic.twitter.com/c9jaNw9SIZ — Engin ALTAY (@enginaltaychp) July 18, 2022

Ali Mahir Başarır: Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi ve gençlerimizin KYK borcu faizi sorunu çözüldü. #TeşekkürlerKılıçdaroğlu

Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi ve gençlerimizin KYK borcu faizi sorunu çözüldü.



#TeşekkürlerKılıçdaroğlu pic.twitter.com/pv5MZZiQ41 — Ali Mahir Başarır (@alimahir) July 18, 2022

Sezgin Tanrıkulu: Sn. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun çabası olmasaydı iktidar gençlerimizin #KYK borç faizlerini silmeyecekti. Teşekkürler Kılıçdaroğlu

Sn. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun çabası olmasaydı iktidar gençlerimizin #KYK borç faizlerini silmeyecekti.



Teşekkürler Kılıçdaroğlu#TeşekkürlerKılıçdaroğluhttps://t.co/uv3hqqgBIq — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) July 18, 2022

Uğur Bayraktutan: Emekliye bayram ikramiyesi,3600 ek gösterge,Taşeron işçilere kadro,Elektrikte TRT payının kaldırılması, Asgari ücretin arttırılması...Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu son olarak KYK borç faizlerini dile getirdi ve gençlerimizin sorunu çözüldü!