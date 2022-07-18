Son Dakika: KYK kararı sonrası e-Devlet’te erişim sorunu

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 3 milyonun üzerinde gencin yararlanacağı KYK kararını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

“Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık."

SİSTEM HATA VERİYOR

Karar sonrası e-Devlet’te Öğrenim/ Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama ekranı üzerinden giriş yapmak isteyen yurttaşlar sisteme giriş yapamadı ve “sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısı ile karşılaştılar.

Hatanın sisteme yoğun giriş nedeniyle yaşandığı, yoğunluğun azalması ile birlikte giriş yapılabileceği düşünülüyor.