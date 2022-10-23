HDP'li Garo Paylan'dan Bakan Mahmut Özer'e zor sorular

23 Ekim 2022 Pazar, 19:18

HDP’li Paylan, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Ekim Pazar günü Diyarbakır’da yapacağı mitinge okullardan katılım sağlamak için ilçe milli eğitim müdürleri ile toplantı yaptığı yönündeki haberleri anımsatarak konuyu TBMM’ye taşıdı.

Haberlerde, toplantıda, okul okul planlama yapıldığı, bir ilçe milli eğitim müdürünün mitinge katılması için her okuldan bir müdür, iki müdür yardımcısı, bir hizmetli, iki öğretmen belirlediğini, bu şekilde mitinge 500 ila 1000 kişi arasında katılım sağlanacağı aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e yöneltilen önergedeki sorular şöyle: