HDP'li milletvekilleri maaşlarını deprem fonuna bağışlayacak
HDP'li milletvekilleri maaşlarını depremzedelere destek olarak deprem fonuna bağışlama kararı aldı.
Türkiye'yi yasa boğan feprem felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla, HDP'li vekiller maaşlarını depremzedelere bağışlamaya karar verdi.
Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
"Milletvekillerimiz partimizin oluşturduğu deprem fonuna maaşlarını bağışlayarak depremzedelerle bir nebze de olsa dayanışma kararı aldı. Böyle zamanlarda yaralarımızı hep birlikte saracağız. Vekillerimiz deprem bölgesinde de halkımızla beraber olmaya devam edecek."
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