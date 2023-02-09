HDP'li milletvekilleri maaşlarını deprem fonuna bağışlayacak

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 20:41

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 20:41

Türkiye'yi yasa boğan feprem felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla, HDP'li vekiller maaşlarını depremzedelere bağışlamaya karar verdi.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Milletvekillerimiz partimizin oluşturduğu deprem fonuna maaşlarını bağışlayarak depremzedelerle bir nebze de olsa dayanışma kararı aldı. Böyle zamanlarda yaralarımızı hep birlikte saracağız. Vekillerimiz deprem bölgesinde de halkımızla beraber olmaya devam edecek."