HDP'li milletvekilleri maaşlarını deprem fonuna bağışlayacak

HDP'li milletvekilleri maaşlarını depremzedelere destek olarak deprem fonuna bağışlama kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 20:41
HDP'li milletvekilleri maaşlarını deprem fonuna bağışlayacak
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Türkiye'yi yasa boğan feprem felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla, HDP'li vekiller maaşlarını depremzedelere bağışlamaya karar verdi.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Milletvekillerimiz partimizin oluşturduğu deprem fonuna maaşlarını bağışlayarak depremzedelerle bir nebze de olsa dayanışma kararı aldı. Böyle zamanlarda yaralarımızı hep birlikte saracağız. Vekillerimiz deprem bölgesinde de halkımızla beraber olmaya devam edecek." 


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