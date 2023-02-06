HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu AFAD'la görüştü: 'Durum çok kötü denildi'
Depremin yaşandığı birçok il ve ilçede enkaz altında kalanların olduğu belirtiliyor. HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu, AFAD'la görüştüğünü söyleyerek, "Şu an helikopter dışında hiçbir şekilde enkaz bölgelerine ulaşamıyoruz, dediler. Uluslararası yardım çağrısında bulunduk, durum çok kötü denildi" dedi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ilde göçük altında kalanların olduğu belirtiliyor.
HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu, AFAD'la görüştüğünü söylerek açıklamalarda bulundu.
"HİÇ ULAŞILAMAYAN ENKAZLAR VAR"
Kenanoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Genel merkezde kriz masasındayız. Yola çıkanlar geri dönüyor. Deprem bölgelerine hava ve kara yoluyla ulaşılamıyor. Sadece helikopter. Birçok yerden enkaz bilgisi geliyor. Gelen bilgileri AFAD ve yerel idarelere bildiriyoruz. Malesef halen hiç ulaşılamayan enkazlar var.
Biraz önce AFAD ile görüştüm. Durumu teyit ettiler; 'Şu an helikopter dışında hiçbir şekilde enkaz bölgelerine ulaşamıyoruz' dediler. Uluslararası yardım çağrısında bulunduk, durum çok kötü denildi."
Genel merkezde kriz masasındayız. Yola çıkanlar geri dönüyor. Deprem bölgelerine hava ve kara yoluyla ulaşılamıyor. Sadece helikopter— Kenanoğlu Ali (@alikenanoglu) February 6, 2023
Bir çok yerden enkaz bilgisi geliyor. Gelen bilgileri AFAD ve yerel idarelere bildiriyoruz.
Malesef halen hiç ulaşılamayan enkazlar var #deprem
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