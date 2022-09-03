Son Dakika: Semra Güzel adliyeye sevk edildi
Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yurtdışına kaçmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla yakalandı. Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasadışı şekilde yurtdışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı. Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Güzel, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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