Son Dakika: Semra Güzel adliyeye sevk edildi

03 Eylül 2022 Cumartesi, 13:48

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasadışı şekilde yurtdışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı. Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Güzel, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.